ВСУ добились новых успехов во время контрнаступления на Курщине

По состоянию на утро 23 августа ситуация на фронте остается напряженной, несмотря на это, Вооруженным силам Украины удается продвигаться во время контрнаступления в Курской области России.
Главные тезисы
- Армия РФ несет колоссальные потери, прежде всего в живой силе и технике.
- 22 августа произошло 135 боевых столкновений с российскими захватчиками, с многочисленными ракетными и авиаударами.
- На разных направлениях фронта ВСУ отразили многочисленные атаки и штурмы армии РФ.
Потери армии РФ по состоянию на 23 августа 2024 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.08.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 605 330 (+1 190) человек,
танков — 8 533 (+4) ед,
боевых бронированных машин — 16 599 (+32) ед,
артиллерийских систем — 17 307 (+45) ед,
РСЗО — 1 167 (+1) ед,
средств ПВО — 932 (+1) ед,
самолетов — 367 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 14 025 (+27) ед,
крылатых ракет — 2442 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 23 329 (+49) ед,
специальной техники — 2 910 (+6) ед.
Что известно о ситуации на фронте
За прошедшие сутки произошло 135 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими захватчиками.
22 августа страна-агрессорка РФ нанесла один ракетный удар одной ракетой, 49 авиаударов, сбросив при этом 56 КАБов.
Более того, враг использовал для ударов 556 дронов-камикадзе и произвел более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Харьковском направлении армия РФ дважды безуспешно пыталась прорваться вперед;
На Купянском направлении зафиксировано 14 атак противника;
На Лиманском направлении украинские защитники отразили 11 штурмов российских оккупантов;
На Северском направлении враг 5 раз атаковал позиции бойцов ВСУ;
На Краматорском направлении украинские воины сорвали 11 штурмов армии РФ;
На Торецком направлении российские захватчики 12 раз безуспешно пытались продвинуться вперед;
На Покровском направлении до сих пор очень сложная ситуация, ведь здесь враг 53 раза атаковал украинские позиции;
На Кураховском направлении зафиксировано 19 атак армии РФ;
На Времивском направлении сегодня агрессор трижды штурмовал передний край обороны ВСУ.
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