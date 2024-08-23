ВСУ добились новых успехов во время контрнаступления на Курщине

По состоянию на утро 23 августа ситуация на фронте остается напряженной, несмотря на это, Вооруженным силам Украины удается продвигаться во время контрнаступления в Курской области России.

Потери армии РФ по состоянию на 23 августа 2024 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.08.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 605 330 (+1 190) человек,

танков — 8 533 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 16 599 (+32) ед,

артиллерийских систем — 17 307 (+45) ед,

РСЗО — 1 167 (+1) ед,

средств ПВО — 932 (+1) ед,

самолетов — 367 (+0) ед,

вертолетов — 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 14 025 (+27) ед,

крылатых ракет — 2442 (+0) ед,

кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 23 329 (+49) ед,

специальной техники — 2 910 (+6) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно о ситуации на фронте

За прошедшие сутки произошло 135 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими захватчиками.

22 августа страна-агрессорка РФ нанесла один ракетный удар одной ракетой, 49 авиаударов, сбросив при этом 56 КАБов.

Более того, враг использовал для ударов 556 дронов-камикадзе и произвел более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, есть успешные действия на некоторых участках, — сообщает Генштаб ВСУ. Поделиться