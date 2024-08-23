ВСУ добились новых успехов во время контрнаступления на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ добились новых успехов во время контрнаступления на Курщине

Генштаб ВСУ
ВСУ
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По состоянию на утро 23 августа ситуация на фронте остается напряженной, несмотря на это, Вооруженным силам Украины удается продвигаться во время контрнаступления в Курской области России.

Главные тезисы

  • Армия РФ несет колоссальные потери, прежде всего в живой силе и технике.
  • 22 августа произошло 135 боевых столкновений с российскими захватчиками, с многочисленными ракетными и авиаударами.
  • На разных направлениях фронта ВСУ отразили многочисленные атаки и штурмы армии РФ.

Потери армии РФ по состоянию на 23 августа 2024 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 605 330 (+1 190) человек,

  • танков — 8 533 (+4) ед,

  • боевых бронированных машин — 16 599 (+32) ед,

  • артиллерийских систем — 17 307 (+45) ед,

  • РСЗО — 1 167 (+1) ед,

  • средств ПВО — 932 (+1) ед,

  • самолетов — 367 (+0) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 14 025 (+27) ед,

  • крылатых ракет — 2442 (+0) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 23 329 (+49) ед,

  • специальной техники — 2 910 (+6) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно о ситуации на фронте

За прошедшие сутки произошло 135 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими захватчиками.

22 августа страна-агрессорка РФ нанесла один ракетный удар одной ракетой, 49 авиаударов, сбросив при этом 56 КАБов.

Более того, враг использовал для ударов 556 дронов-камикадзе и произвел более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, есть успешные действия на некоторых участках, — сообщает Генштаб ВСУ.

  • На Харьковском направлении армия РФ дважды безуспешно пыталась прорваться вперед;

  • На Купянском направлении зафиксировано 14 атак противника;

  • На Лиманском направлении украинские защитники отразили 11 штурмов российских оккупантов;

  • На Северском направлении враг 5 раз атаковал позиции бойцов ВСУ;

  • На Краматорском направлении украинские воины сорвали 11 штурмов армии РФ;

  • На Торецком направлении российские захватчики 12 раз безуспешно пытались продвинуться вперед;

  • На Покровском направлении до сих пор очень сложная ситуация, ведь здесь враг 53 раза атаковал украинские позиции;

  • На Кураховском направлении зафиксировано 19 атак армии РФ;

  • На Времивском направлении сегодня агрессор трижды штурмовал передний край обороны ВСУ.

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