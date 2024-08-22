В аппарате венгерского премьер-министра Виктора Орбана прокомментировали контрнаступление ВСУ в Курской области РФ. По словам руководителя аппарата Гергея Гуяша, Венгрия продолжает выступать за мир.
Главные тезисы
- Аппарат премьера Венгрии выступил за прекращение огня и мирное разрешение конфликта в Курской области.
- Венгрия лицемерно проявляет приверженность миру во время агрессии России против Украины.
- Венгрия подчеркнула общую ответственность Украины и России за энергетическую безопасность Европы.
В Венгрии лицемерно возжелали мира на фоне операции ВСУ на Курщине
Гуяш заявил, что Венгрия "продолжает быть поклонницей мира"
В то же время руководитель аппарата венгерского премьера сказал, что, несмотря на войну, Украина и Россия не должны забывать, что они отвечают за энергетическую безопасность Европы.
У Орбана открыто угрожают ЕС наплывом мигрантов в случае введения санкций
Суд справедливости ЕС наложил на Венгрию штраф в размере 200 млн евро и дополнительный ежедневный штраф в размере 1 млн евро из-за невыполнения премьер-министром Виктором Орбаном предварительного требования по защите просителей убежища.
Орбан уже обещал отомстить в июне за это решение, являющееся одним из нескольких вопросов, омрачающих начало его пребывания в должности главы ЕС во второй половине 2024 года.
В случае провала этих переговоров, Венгрия, которые пригрозил Гуляш, будет выдавать мигрантам "билеты в один конец в Брюссель".
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