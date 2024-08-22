У Орбана скандально отреагировали на Курскую операцию ВСУ
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У Орбана скандально отреагировали на Курскую операцию ВСУ

Орбан
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Источник:  online.ua

В аппарате венгерского премьер-министра Виктора Орбана прокомментировали контрнаступление ВСУ в Курской области РФ. По словам руководителя аппарата Гергея Гуяша, Венгрия продолжает выступать за мир.

Главные тезисы

  • Аппарат премьера Венгрии выступил за прекращение огня и мирное разрешение конфликта в Курской области.
  • Венгрия лицемерно проявляет приверженность миру во время агрессии России против Украины.
  • Венгрия подчеркнула общую ответственность Украины и России за энергетическую безопасность Европы.

В Венгрии лицемерно возжелали мира на фоне операции ВСУ на Курщине

Гуяш заявил, что Венгрия "продолжает быть поклонницей мира"

Украина не только защищается, но и атакует. Мы хотим прекращения огня и мира, — прокомментировал он операцию ВСУ на Курщине.

В то же время руководитель аппарата венгерского премьера сказал, что, несмотря на войну, Украина и Россия не должны забывать, что они отвечают за энергетическую безопасность Европы.

У Орбана открыто угрожают ЕС наплывом мигрантов в случае введения санкций

Суд справедливости ЕС наложил на Венгрию штраф в размере 200 млн евро и дополнительный ежедневный штраф в размере 1 млн евро из-за невыполнения премьер-министром Виктором Орбаном предварительного требования по защите просителей убежища.

Орбан уже обещал отомстить в июне за это решение, являющееся одним из нескольких вопросов, омрачающих начало его пребывания в должности главы ЕС во второй половине 2024 года.

В случае провала этих переговоров, Венгрия, которые пригрозил Гуляш, будет выдавать мигрантам "билеты в один конец в Брюссель".

Нам следует как можно быстрее прийти к согласию, поскольку мы не хотели бы платить большие суммы каждый день. Но если Брюссель хочет принять мигрантов, мы можем помочь, — отметил руководитель канцлерии Орбана.

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