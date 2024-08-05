Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может очень скоро получить нового союзника в ЕС с схожей политической позицией.

Что известно о приверженных Орбану пророссийским политическим силам в ЕС

Отмечается, что в то время как националистически настроенные европейские политики склоняются к более умеренным позициям после победы на парламентских выборах в ЕС, мощным союзником Орбана может стать лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль.

Аналитики подчеркивают, что у партии Кикля FPO есть серьезные шансы на победу на следующих парламентских выборах.

Герберт Кикль

В этом случае ЕС станет еще сложнее продолжать оказывать помощь Украине на фоне продолжения развязанной Россией преступной войны, а также сопротивляться скандальным действиям Орбана.

Кикль открыто и цинично заявил, что руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен якобы причастен к разжиганию войны России против Украины.

Он также поддерживает позицию Орбана относительно того, что Украине необходимо прекратить сопротивление вооруженной российской агрессии и согласиться с требованиями Кремля.

Кроме того, давление на Украину относительно необходимости проведения переговоров с Россией оказывает Словакия.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также поддерживает дружеские отношения с Москвой, добился прекращения его страной помощи Украине и выступает против членства Украины в НАТО.

Однако Фицо не стал присоединяться к альянсу Орбана и Кикля.

Что известно об угрозе со стороны альянса Орбана и Кикля

В случае, если Кикль по примеру Орбана начнет блокировать решение ЕС по Украине, обходить их вето станет гораздо сложнее.

Я считаю, что принимать дальнейшие санкции будет все труднее. Если будет правительство FPO, то это будет не только Орбан. И тогда Австрия станет одной из потенциальных стран, которые могут наложить вето, – предупреждает глава аналитического центра Австрийского общества европейской политики Пауль Шмидт. Поделиться

Представители партии Кикля заявляют, что они единственные серьезно относятся к нейтралитету Австрии, закрепленному конституционно.

Многие австрийцы считают, что избегание каких-либо конфронтаций с такими великими государствами, как Россия, обезопасит их.

Опросы показывают, что большинство избирателей хотят, чтобы страна оставалась нейтральной.

Поэтому Кикль осторожно утверждает, что его политика в отношении Украины касается угроз нейтралитета Австрии, а не прямо восхваляет Путина.