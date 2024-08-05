Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может очень скоро получить нового союзника в ЕС с схожей политической позицией.
Главные тезисы
- Появление нового союза между Орбаном и Киклем может изменить баланс политических сил в ЕС в пользу пророссийской позиции.
- Пророссийские взгляды руководителей партий Орбана и Кикля могут привести к осложнениям в принятии решений в Европейском Союзе относительно Украины.
- Поддержка нейтралитета Австрии и избегание конфликтов с Россией становятся ключевыми элементами политики Кикля.
- Потенциальное блокирование решений ЕС по Украине со стороны альянса Орбана и Кикля может усложнить дальнейшие санкции и создать препятствия для поддержки Украины.
Что известно о приверженных Орбану пророссийским политическим силам в ЕС
Отмечается, что в то время как националистически настроенные европейские политики склоняются к более умеренным позициям после победы на парламентских выборах в ЕС, мощным союзником Орбана может стать лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль.
Аналитики подчеркивают, что у партии Кикля FPO есть серьезные шансы на победу на следующих парламентских выборах.
В этом случае ЕС станет еще сложнее продолжать оказывать помощь Украине на фоне продолжения развязанной Россией преступной войны, а также сопротивляться скандальным действиям Орбана.
Кикль открыто и цинично заявил, что руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен якобы причастен к разжиганию войны России против Украины.
Он также поддерживает позицию Орбана относительно того, что Украине необходимо прекратить сопротивление вооруженной российской агрессии и согласиться с требованиями Кремля.
Кроме того, давление на Украину относительно необходимости проведения переговоров с Россией оказывает Словакия.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также поддерживает дружеские отношения с Москвой, добился прекращения его страной помощи Украине и выступает против членства Украины в НАТО.
Однако Фицо не стал присоединяться к альянсу Орбана и Кикля.
Что известно об угрозе со стороны альянса Орбана и Кикля
В случае, если Кикль по примеру Орбана начнет блокировать решение ЕС по Украине, обходить их вето станет гораздо сложнее.
Представители партии Кикля заявляют, что они единственные серьезно относятся к нейтралитету Австрии, закрепленному конституционно.
Многие австрийцы считают, что избегание каких-либо конфронтаций с такими великими государствами, как Россия, обезопасит их.
Опросы показывают, что большинство избирателей хотят, чтобы страна оставалась нейтральной.
Поэтому Кикль осторожно утверждает, что его политика в отношении Украины касается угроз нейтралитета Австрии, а не прямо восхваляет Путина.
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