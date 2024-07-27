По словам венгерского премьера Виктора Орбана, он считает взрывы на газопроводах "Северного потока" террористическим актом, который, мол, был совершен под американским руководством.

Орбан озвучил свою версию подрывов Северных потоков

Лидер Венгрии начал цинично утверждать, что европейская политика потерпела крах, а официальный Брюссель отказался от защиты собственных интересов.

По его убеждению, Европа постоянно ориентируется на внешнюю политику Демократической партии США, "даже ценой самоповреждения".

Приспешник Путина также традиционно повторил, что санкции наносят фундаментальный ущерб европейским интересам, повышают цены на энергоносители и делают европейскую экономику неконкурентоспособной.

То, что мы молчим о подрыве газопровода "Северный поток", что сама Германия молчит об очевидном акте терроризма, совершенном под американским руководством против ее собственности, и что мы не расследуем, не пытаемся выяснить и не поднимаем этот вопрос юридически — так же, как мы не поступили правильно по поводу прослушивания Ангелы Меркель, которое было совершено с помощью Дании, — это ничто иное, как акт повиновения. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Что важно понимать, Орбан, обвинив Штаты в подрыве российских газопроводов, просто повторил нарратив Кремля на этот счет.

Приспешник Путина не предоставил никаких доказательств, которые могли подтвердить эти обвинения.

Подрыв "Северных потоков" — последние подробности

26 февраля 2024 года официально стало известно, что Дания прекратила свое расследование касательно взрывов на "Северных потоках".

Это произошло после того, как Швеция закрыла свое расследование и передала обнаруженные ею доказательства немецким следователям.

Еще год назад в иностранных медиа появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Впоследствии появилась информация о том, что разведка Нидерландов якобы узнала о плане осуществления диверсии украинцами и предупредила об этом США.