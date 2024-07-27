За словами угорського прем'єра Віктора Орбана, він вважає вибухи на газогонах "Північного потоку" терористичним актом, який, мовляв, був здійснений під американським керівництвом.

Орбан озвучив свою версію підривів Північних потоків

Лідер Угорщини почав цинічно стверджувати, що європейська політика зазнала краху, а офіційний Брюссель відмовився від захисту власних інтересів.

На його переконання, Європа постійно орієнтується на зовнішню політику Демократичної партії США, “навіть ціною самопошкодження".

Поплічник Путіна також традиційно повторив, що санкції завдають фундаментальної шкоди європейським інтересам, підвищують ціни на енергоносії та роблять європейську економіку неконкурентоспроможною.

Те, що ми мовчимо про підрив газопроводу "Північний потік", що сама Німеччина мовчить про очевидний акт тероризму, здійснений під американським керівництвом проти її власності, і що ми не розслідуємо, не намагаємося з'ясувати і не порушуємо це питання юридично — так само, як ми не вчинили правильно щодо прослуховування Ангели Меркель, яке було здійснене за допомогою Данії, — це ніщо інше, як акт покори. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

Що важливо розуміти, Орбан, звинувативши Штати у підриві російських газогонів, просто повторив наратив Кремля з цього приводу.

Поплічник Путіна не надав жодних доказів, які могли підтвердити ці звинувачення.

Підрив “Північних потоків” — останні подробиці

26 лютого 2024 року офіційно стало відомо, що Данія припинила своє розслідування щодо вибухів на "Північних потоках".

Це сталося після того, як Швеція закрила своє розслідування і передала виявлені нею докази німецьким слідчим.

Ще рік тому в іноземних медіа з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Згодом з’явилася інформація про те, що розвідка Нідерландів нібито дізналась про план здійснення диверсії українцями й попередила про це США.