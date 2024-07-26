Орбан міг таємно допомогти Зеленському на тлі своєї "мирної місії"

Угорський прем'єр Віктор Орбан, який відомий своєю проросійською позицією, ймовірно, домовився з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом про переговори з українським лідером Володимиром Зеленським.

Орбан міг організувати перемовини Зеленського та Трампа

Про це дізнався портал журналістських розслідувань у Східній Європі VSquare від своїх анонімних джерел.

Один з інсайдерів стверджує, що президент України Володимир Зеленський нібито звернувся з особистим проханням до угорського прем’єра Віктора Орбана.

Це сталося під час їхньої зустрічі в Києві 2 липня.

Український лідер, мовляв, закликав свого візаві допомогти організувати переговори з колишнім президентом США і нинішнім кандидатом у президенти від Республіканської партії Дональдом Трампом.

Публічно це прохання не афішувалося.

За словами ще одного інсайдера, який безпосередньо обізнаний щодо деталей зустрічі Зеленського та Орбана, "можливо, таке дійсно було".

Водночас незрозуміло, чи саме Орбан відіграв тут вирішальну роль, тому що налагодити контакт із Трампом Україні допомагають й інші посередники — зокрема експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон та президент Польщі Анджей Дуда, — пише видання. Поширити

Як Трамп прокоментував переговори з Зеленським

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп вкотре заявив, що хоче "принести мир у світ", посадивши Україну і Росію за стіл перемовин.

Про це він повідомив після розмови з українським лідером Володимиром Зеленським, яку політик назвав "дуже хорошою".

Трамп також нагадав, що президент України привітав його з номінацією та засудив замах на нього.