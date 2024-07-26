Орбан мог тайно помочь Зеленскому на фоне своей "мирной миссии"

Венгерский премьер Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, предположительно договорился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом о переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Орбан мог организовать переговоры Зеленского и Трампа

Об этом узнал портал журналистских расследований в Восточной Европе VSquare от своих анонимных источников.

Один из инсайдеров утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский якобы обратился с личной просьбой к венгерскому премьеру Виктору Орбану.

Это произошло во время встречи в Киеве 2 июля.

Украинский лидер, мол, призвал своего визави помочь организовать переговоры с бывшим президентом США и нынешним кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Публично эта просьба не афишировалась.

По словам еще одного инсайдера, непосредственно осведомленного о деталях встречи Зеленского и Орбана, "возможно, такое действительно было".

В то же время непонятно, конкретно ли Орбан сыграл здесь решающую роль, потому что наладить контакт с Трампом Украине помогают и другие посредники — в частности, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Польши Анджей Дуда, — пишет издание. Поделиться

Как Трамп прокомментировал переговоры с Зеленским

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в очередной раз заявил, что хочет "принести мир в мир", посадив Украину и Россию за стол переговоров.

Об этом он сообщил после разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, который политик назвал "очень хорошим".

Трамп также напомнил, что президент Украины поздравил его с номинацией и осудил покушение на него.