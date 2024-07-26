Орбан мог тайно помочь Зеленскому на фоне своей "мирной миссии"

Венгерский премьер Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, предположительно договорился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом о переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Главные тезисы
- Орбан мог отозваться на личную просьбу Владимира Зеленского.
- Трамп заявил о желании прекратить войну РФ против Украины и восстановить справедливый мир.
- Контакты между Зеленским и Трампом поддерживались разными посредниками, в частности Орбаном, Джонсоном и Дудой.
- Встреча и переговоры между Зеленским и Трампом открывают новые возможности для сотрудничества и завершения войны.
Орбан мог организовать переговоры Зеленского и Трампа
Об этом узнал портал журналистских расследований в Восточной Европе VSquare от своих анонимных источников.
Один из инсайдеров утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский якобы обратился с личной просьбой к венгерскому премьеру Виктору Орбану.
Это произошло во время встречи в Киеве 2 июля.
Украинский лидер, мол, призвал своего визави помочь организовать переговоры с бывшим президентом США и нынешним кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом.
Публично эта просьба не афишировалась.
По словам еще одного инсайдера, непосредственно осведомленного о деталях встречи Зеленского и Орбана, "возможно, такое действительно было".
Как Трамп прокомментировал переговоры с Зеленским
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в очередной раз заявил, что хочет "принести мир в мир", посадив Украину и Россию за стол переговоров.
Об этом он сообщил после разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, который политик назвал "очень хорошим".
Трамп также напомнил, что президент Украины поздравил его с номинацией и осудил покушение на него.
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