Венгерский лидер Виктор Орбан неожиданно заявил, что считает Украину сильным государством. Более того, он добавил, что украинский народ "успешно и с беспрецедентной силой" противостоит России.
Главные тезисы
- Орбан отметил важность "нового призвания" Украины.
- Несмотря на это, он выразил сомнения в возможности членства Украины в ЕС и НАТО.
- Лидер Венгрии акцентирует внимание на необходимости укрепления Европейского союза как экономического проекта, а не политического.
Орбан публично похвалил Украину
Он также напомнил о том, что миллионы украинцев были вынуждены покинуть родину, однако те, что остались, защищают свою страну “успешно и с беспрецедентной силой”.
По мнению Виктора Орбана, благодаря тому, что Украина нашла свое призвание, она открыла для себя новый смысл своего существования.
Он также предположил, что это придает силы украинской нации.
Орбан озвучил негативный прогноз касательно членства Украины в ЕС и НАТО
По мнению венгерского лидера, Украина не станет членом НАТО или ЕС, потому что "у нас, европейцев, не хватит денег".
Он также цинично добавил, что Украина просто станет буферным государством с гарантиями от США и России.
Более того, приспешник Путина в очередной раз публично раскритиковал Европейский союз как политическое формирование.
Орбан продолжает настаивать на том, что от ЕС как политического проекта следует отказаться, его нужно укреплять как экономический проект.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-