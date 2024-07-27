Сила Украины превысила все ожидания — Орбан

Венгерский лидер Виктор Орбан неожиданно заявил, что считает Украину сильным государством. Более того, он добавил, что украинский народ "успешно и с беспрецедентной силой" противостоит России.

Орбан публично похвалил Украину

Сила Украины превысила все ожидания. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Он также напомнил о том, что миллионы украинцев были вынуждены покинуть родину, однако те, что остались, защищают свою страну “успешно и с беспрецедентной силой”.

По мнению Виктора Орбана, благодаря тому, что Украина нашла свое призвание, она открыла для себя новый смысл своего существования.

До сих пор они видели себя как зону столкновения, это увядающее состояние духа, есть чувство беспомощности. Теперь же открылась перспектива принадлежности к Западу, это стало новой миссией, которую они сами себе поставили, они хотят быть новой восточной границей Запада, — озвучил свое мнение по этому поводу венгерский премьер. Поделиться

Он также предположил, что это придает силы украинской нации.

Орбан озвучил негативный прогноз касательно членства Украины в ЕС и НАТО

По мнению венгерского лидера, Украина не станет членом НАТО или ЕС, потому что "у нас, европейцев, не хватит денег".

Он также цинично добавил, что Украина просто станет буферным государством с гарантиями от США и России.

Более того, приспешник Путина в очередной раз публично раскритиковал Европейский союз как политическое формирование.