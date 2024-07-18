Президент Еврокомиссии раскритиковала Орбана за "миротворческую встречу" с Путиным — видео

18 июля во время выступления в Европарламенте Урсула фон дер Ляен назвала визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву «не чем иным, как миссией умиротворения».
Главные тезисы
- Урсула фон дер Ляен подчеркнула важность поддержки Украины Европой, обратив внимание на необходимость справедливого и продолжительного мира.
- Визит Орбана в Россию и Китай вызвал неоднозначные реакции в руководстве ЕС, что привело к критике и планам игнорировать саммит в Будапеште.
- Орбана упрекают за попытку умиротворения и за роль посредника в урегулировании конфликта, который, по мнению некоторых, должны взять на себя другие страны и организации.
Урсула фон дер Ляен раскритиковала Виктора Орбана
Президент Еврокомиссии и кандидат на переизбрание на эту должность Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что «Россия делает ставку на то, что Европа и Запад станут мягкими, и некоторые в Европе подыграют ей».
Урсула фон дер Ляен отметила, что через несколько дней после "миротворческого визита Орбана" Россия ударила по детской больнице «Охматдет» в Киеве.
По ее мнению, это была не ошибка, а месседж:
Что известно о «мирном турне» Орбана
2 июля Виктор Орбан приехал в Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Это был его первый визит в Украину с начала полномасштабной войны. Орбан во время встречи хоть и назвал войну вторжением России, но просил Зеленского о прекращении огня.
Уже 5 июля Орбан приехал в Москву и встретился с диктатором РФ Владимиром Путиным. Одной из ключевых тем встречи была война РФ против Украины и ее «мирное урегулирование». 8 июля Орбан в рамках своей «мирной миссии» приехал в Китай.
В тот же день Зеленский заявил, что не знал, что Орбан после Киева отправится в Москву. Он отметил, что Орбан не может быть посредником в вопросе окончания войны — такую роль могут выполнять США, Китай и коллективный ЕС, то есть силы, способные сдержать Россию экономически и военной мощью.
Руководство ЕС поездки Орбана раскритиковало. Министры иностранных дел Евросоюза планируют игнорировать саммит в Будапеште, который запланирован на 28 и 29 августа.
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