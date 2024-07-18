Президент Еврокомиссии раскритиковала Орбана за "миротворческую встречу" с Путиным — видео

18 июля во время выступления в Европарламенте Урсула фон дер Ляен назвала визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву «не чем иным, как миссией умиротворения».

Урсула фон дер Ляен раскритиковала Виктора Орбана

Президент Еврокомиссии и кандидат на переизбрание на эту должность Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что «Россия делает ставку на то, что Европа и Запад станут мягкими, и некоторые в Европе подыграют ей».

Две недели назад европейский премьер-министр ездил в Москву. Эта так называемая мирная миссия была не чем иным, как миссией умиротворения. Урсула фон дер Ляен Президент Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляен отметила, что через несколько дней после "миротворческого визита Орбана" Россия ударила по детской больнице «Охматдет» в Киеве.

По ее мнению, это была не ошибка, а месседж:

Наш ответ должен быть таким же ясным: никто не хочет мира больше, чем народ Украины, — справедливого и продолжительного мира. […] И Европа будет рядом с Украиной столько, сколько потребуется — это наш месседж. Поделиться

Что известно о «мирном турне» Орбана

2 июля Виктор Орбан приехал в Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Это был его первый визит в Украину с начала полномасштабной войны. Орбан во время встречи хоть и назвал войну вторжением России, но просил Зеленского о прекращении огня.

Уже 5 июля Орбан приехал в Москву и встретился с диктатором РФ Владимиром Путиным. Одной из ключевых тем встречи была война РФ против Украины и ее «мирное урегулирование». 8 июля Орбан в рамках своей «мирной миссии» приехал в Китай.

В тот же день Зеленский заявил, что не знал, что Орбан после Киева отправится в Москву. Он отметил, что Орбан не может быть посредником в вопросе окончания войны — такую роль могут выполнять США, Китай и коллективный ЕС, то есть силы, способные сдержать Россию экономически и военной мощью.