Страны ЕС устроили Венгрии так называемую "мягкую изоляцию" после встреч премьер-министра Виктора Орбана с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином.
Главные тезисы
- Страны ЕС устроили бойкот Венгрии из-за недовольства встречами Орбана с Путиным и Си Цзиньпином.
- Лидеры стран ЕС саботировали неформальные встречи в Венгрии, не отправляя своих чиновников.
- Действия Орбана ведут к уменьшению доверия других стран-членов ЕС и могут привести к серьезным последствиям для Венгрии.
- Венгрия использовала свое председательство в Совете ЕС для встреч, вызвавших возмущение у европейских политиков.
- Европарламентарии высказали требование лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за действий Орбана, наносящих ущерб авторитету страны.
Что известно о бойкоте Венгрии со стороны стран ЕС
В материале издания отмечается, что в июле Венгрия начала председательствовать в Совете ЕС.
В частности, Венгрия получила полномочия определять повестку дня блока и проводить ряд встреч с другими европейскими чиновниками до конца года.
Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использовал полномочия для так называемой "миротворческой миссии" по урегулированию развязанной Россией преступной войны против Украины путем встреч с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином.
Кроме того, Орбан провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и кандидатом в президенты от республиканцев на выборах в США Дональдом Трампом.
Большинство из этих встреч вызвало негодование у европейских политиков.
Как в ЕС отвечают на действия Венгрии
В частности, лидеры других стран начали саботировать неформальные встречи в рамках повестки дня ЕС, которые власти Венгрии проводят в Будпеште.
К примеру, во вторник многие страны ЕС не отправили своих министров на встречу энергетических чиновников.
В частности, представители Эстонии, Финляндии, Литвы и Швеции подтвердили журналистам издания, что не присылают чиновников из своих стран на такие неформальные встречи в Будапеште.
Латвия и Словения также заявили, что рассматривают это или принимают решение в каждом конкретном случае.
По словам одного из эстонских дипломатов, под встреч с Путиным, Си Цзиньпином и Трампом Орбан злоупотреблял председательством Венгрии в ЕС и тем самым нанес серьезный ущерб авторитету своей страны в глазах других государств-членов.
Группа членов Европейского парламента даже требовала от ЕС лишить Венгрию права голоса, утверждая, что Орбан "уже нанес значительный ущерб, используя и злоупотребляя ролью главы Совета ЕС".
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