В ЕС устроили бойкот Венгрии после "турне" Орбана в Москву
Категория
Политика
Дата публикации

В ЕС устроили бойкот Венгрии после "турне" Орбана в Москву

Виктор Орбан
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Источник:  Politico

Страны ЕС устроили Венгрии так называемую "мягкую изоляцию" после встреч премьер-министра Виктора Орбана с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином.

Главные тезисы

  • Страны ЕС устроили бойкот Венгрии из-за недовольства встречами Орбана с Путиным и Си Цзиньпином.
  • Лидеры стран ЕС саботировали неформальные встречи в Венгрии, не отправляя своих чиновников.
  • Действия Орбана ведут к уменьшению доверия других стран-членов ЕС и могут привести к серьезным последствиям для Венгрии.
  • Венгрия использовала свое председательство в Совете ЕС для встреч, вызвавших возмущение у европейских политиков.
  • Европарламентарии высказали требование лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за действий Орбана, наносящих ущерб авторитету страны.

Что известно о бойкоте Венгрии со стороны стран ЕС

В материале издания отмечается, что в июле Венгрия начала председательствовать в Совете ЕС.

В частности, Венгрия получила полномочия определять повестку дня блока и проводить ряд встреч с другими европейскими чиновниками до конца года.

Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использовал полномочия для так называемой "миротворческой миссии" по урегулированию развязанной Россией преступной войны против Украины путем встреч с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином.

Страны ЕС устроили бойкот Виктору Орбану
Виктор Орбан

Кроме того, Орбан провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и кандидатом в президенты от республиканцев на выборах в США Дональдом Трампом.

Большинство из этих встреч вызвало негодование у европейских политиков.

Как в ЕС отвечают на действия Венгрии

В частности, лидеры других стран начали саботировать неформальные встречи в рамках повестки дня ЕС, которые власти Венгрии проводят в Будпеште.

К примеру, во вторник многие страны ЕС не отправили своих министров на встречу энергетических чиновников.

В частности, представители Эстонии, Финляндии, Литвы и Швеции подтвердили журналистам издания, что не присылают чиновников из своих стран на такие неформальные встречи в Будапеште.

Латвия и Словения также заявили, что рассматривают это или принимают решение в каждом конкретном случае.

Страны-члены значительно снизили свой уровень участия. Нельзя было позволять Венгрии взять на себя роль председательствующего, - отметил журналистам издание один из высокопоставленных европейских дипломатов.

По словам одного из эстонских дипломатов, под встреч с Путиным, Си Цзиньпином и Трампом Орбан злоупотреблял председательством Венгрии в ЕС и тем самым нанес серьезный ущерб авторитету своей страны в глазах других государств-членов.

Действия Венгрии во время председательства вредны и должны иметь последствия, - отметила шведский министр по делам ЕС Джессика Розволл.

Группа членов Европейского парламента даже требовала от ЕС лишить Венгрию права голоса, утверждая, что Орбан "уже нанес значительный ущерб, используя и злоупотребляя ролью главы Совета ЕС".

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