Страны ЕС устроили Венгрии так называемую "мягкую изоляцию" после встреч премьер-министра Виктора Орбана с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином.

Что известно о бойкоте Венгрии со стороны стран ЕС

В материале издания отмечается, что в июле Венгрия начала председательствовать в Совете ЕС.

В частности, Венгрия получила полномочия определять повестку дня блока и проводить ряд встреч с другими европейскими чиновниками до конца года.

Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использовал полномочия для так называемой "миротворческой миссии" по урегулированию развязанной Россией преступной войны против Украины путем встреч с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином.

Виктор Орбан

Кроме того, Орбан провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и кандидатом в президенты от республиканцев на выборах в США Дональдом Трампом.

Большинство из этих встреч вызвало негодование у европейских политиков.

Как в ЕС отвечают на действия Венгрии

В частности, лидеры других стран начали саботировать неформальные встречи в рамках повестки дня ЕС, которые власти Венгрии проводят в Будпеште.

К примеру, во вторник многие страны ЕС не отправили своих министров на встречу энергетических чиновников.

В частности, представители Эстонии, Финляндии, Литвы и Швеции подтвердили журналистам издания, что не присылают чиновников из своих стран на такие неформальные встречи в Будапеште.

Латвия и Словения также заявили, что рассматривают это или принимают решение в каждом конкретном случае.

Страны-члены значительно снизили свой уровень участия. Нельзя было позволять Венгрии взять на себя роль председательствующего, - отметил журналистам издание один из высокопоставленных европейских дипломатов. Поделиться

По словам одного из эстонских дипломатов, под встреч с Путиным, Си Цзиньпином и Трампом Орбан злоупотреблял председательством Венгрии в ЕС и тем самым нанес серьезный ущерб авторитету своей страны в глазах других государств-членов.

Действия Венгрии во время председательства вредны и должны иметь последствия, - отметила шведский министр по делам ЕС Джессика Розволл. Поделиться

Группа членов Европейского парламента даже требовала от ЕС лишить Венгрию права голоса, утверждая, что Орбан "уже нанес значительный ущерб, используя и злоупотребляя ролью главы Совета ЕС".