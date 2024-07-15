Еврокомиссары будут бойкотировать встречи в Венгрии из-за "мирного турне" Орбана

Европейские комиссары в знак протеста против дипломатии премьера Венгрии Виктора Орбана откажутся от участия в неформальных встречах министров стран ЕС в Будапеште.
Главные тезисы
- Урсула фон дер Ляен отменила визит коллегии комиссаров в Венгрию из-за
- мирного турне
- Премьер Венгрии Виктор Орбан посетил Украину, Россию и Китай, проводя “мирные” миссии
- Зеленский критиковал Орбана за его попытки играть роль посредника в урегулировании войны РФ против Украины
- Министры иностранных дел Евросоюза планируют игнорировать саммит в Будапеште в знак протеста
Еврокомиссары не будут участвовать во встречах в Венгрии из-за поездок Орбана
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отменила визит коллегии комиссаров в Венгрию и откорректировала уровень представительства на заседаниях под венгерским председательством из-за «мирного турне» премьера Венгрии Виктора Орбана.
Как сообщил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер, это решение принято «в свете последних событий, связанных с началом председательства Венгрии».
In light of recent developments marking the start of the Hungarian Presidency, the President has decided that @EU_Commission will be represented at senior civil servant level only during informal meetings of the Council.— Eric Mamer (@MamerEric) July 15, 2024
The College visit to the Presidency will not take place.
Фактически это означает, что еврокомиссары не посещают неформальные встречи, организованные венгерским председательством.
Что известно о «мирном турне» Орбана
2 июля Орбан приехал в Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Это был его первый визит в Украину с начала полномасштабной войны. Орбан во время встречи хоть и назвал войну вторжением России, но просил Зеленского о прекращении огня.
Уже 5 июля Орбан приехал в Москву и встретился с диктатором РФ Владимиром Путиным. Одной из ключевых тем встречи была война РФ против Украины и ее «мирное урегулирование». 8 июля Орбан в рамках своей «мирной миссии» приехал в Китай.
В тот же день Зеленский заявил, что не знал, что Орбан после Киева отправится в Москву. Он отметил, что Орбан не может быть посредником в вопросе окончания войны — такую роль могут выполнять США, Китай и коллективный ЕС, то есть силы, способные сдержать Россию экономически и военной мощью.
Руководство ЕС поездки Орбана раскритиковало. Politico писал, что министры иностранных дел Евросоюза планируют игнорировать саммит в Будапеште, который запланирован на 28 и 29 августа .
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