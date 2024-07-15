Еврокомиссары будут бойкотировать встречи в Венгрии из-за "мирного турне" Орбана
Категория
Мир
Дата публикации

Еврокомиссары будут бойкотировать встречи в Венгрии из-за "мирного турне" Орбана

Еврокомиссары будут бойкотировать встречи в Венгрии из-за "мирного турне" Орбана
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Европейские комиссары в знак протеста против дипломатии премьера Венгрии Виктора Орбана откажутся от участия в неформальных встречах министров стран ЕС в Будапеште.

Главные тезисы

 

  • Урсула фон дер Ляен отменила визит коллегии комиссаров в Венгрию из-за
  • мирного турне
  • Премьер Венгрии Виктор Орбан посетил Украину, Россию и Китай, проводя “мирные” миссии
  • Зеленский критиковал Орбана за его попытки играть роль посредника в урегулировании войны РФ против Украины 
  • Министры иностранных дел Евросоюза планируют игнорировать саммит в Будапеште в знак протеста

Еврокомиссары не будут участвовать во встречах в Венгрии из-за поездок Орбана

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отменила визит коллегии комиссаров в Венгрию и откорректировала уровень представительства на заседаниях под венгерским председательством из-за «мирного турне» премьера Венгрии Виктора Орбана.

Как сообщил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер, это решение принято «в свете последних событий, связанных с началом председательства Венгрии».

Президент решила, что Европейская комиссия будет представлена на уровне высших должностных лиц во время неформальных заседаний Совета. Визит коллегии (комиссаров) в председательствующую страну не состоится, — сообщил Мамер.

Фактически это означает, что еврокомиссары не посещают неформальные встречи, организованные венгерским председательством.

Что известно о «мирном турне» Орбана

2 июля Орбан приехал в Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Это был его первый визит в Украину с начала полномасштабной войны. Орбан во время встречи хоть и назвал войну вторжением России, но просил Зеленского о прекращении огня.

Уже 5 июля Орбан приехал в Москву и встретился с диктатором РФ Владимиром Путиным. Одной из ключевых тем встречи была война РФ против Украины и ее «мирное урегулирование». 8 июля Орбан в рамках своей «мирной миссии» приехал в Китай.

В тот же день Зеленский заявил, что не знал, что Орбан после Киева отправится в Москву. Он отметил, что Орбан не может быть посредником в вопросе окончания войны — такую роль могут выполнять США, Китай и коллективный ЕС, то есть силы, способные сдержать Россию экономически и военной мощью.

Руководство ЕС поездки Орбана раскритиковало. Politico писал, что министры иностранных дел Евросоюза планируют игнорировать саммит в Будапеште, который запланирован на 28 и 29 августа .

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан встретится с Трампом после саммита НАТО
Орбан и Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан сообщил Украине "хорошую новость" после встречи с Трампом
Трамп и Орбан
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан продолжает мечтать о посредничестве Венгрии в возможных переговорах Украины и РФ
Орбан

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?