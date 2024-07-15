Єврокомісари бойкотуватимуть зустрічі в Угорщині через "мирне турне" Орбана

Європейські комісари на знак протесту проти дипломатії прем'єра Угорщини Віктора Орбана відмовляться від участі у неформальних зустрічах міністрів країн ЄС у Будапешт.
Головні тези:
- Орбан під час "мирного турне" відвідав Київ, Москву та Пекін, спровокувавши критику та негативні реакції.
- ЄС відмовився від участі в неформальних зустрічах у рамках головування Угорщини через дії Орбана.
- Політичні рухи Орбана викликали неоднозначні реакції від європейських партнерів та спільноти.
- Бойкот саміту у Будапешті планується міністрами закордонних справ ЄС, що підкреслює спротив до дій угорського прем'єра.
Єврокомісари не братимуть участі у зустрічах в Угорщині через поїздки Орбана
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скасувала візит колегії комісарів в Угорщину і відкоригувала рівень представництва на засіданнях під угорським головуванням через «мирне турне» премʼєра Угорщини Віктора Орбана.
Як повідомив речник Єврокомісії Ерік Мамер, це рішення ухвалене «у світлі останніх подій, повʼязаних з початком головування Угорщини».
In light of recent developments marking the start of the Hungarian Presidency, the President has decided that @EU_Commission will be represented at senior civil servant level only during informal meetings of the Council.— Eric Mamer (@MamerEric) July 15, 2024
The College visit to the Presidency will not take place.
Фактично це означає, що єврокомісари не відвідуватимуть неформальні зустрічі, організовані угорським головуванням.
Що відомо про «мирне турне» Орбана
2 липня Орбан приїхав до Києва, де провів переговори з Володимиром Зеленським. Це був його перший візит до України від початку повномасштабної війни. Орбан під час зустрічі хоч і назвав війну вторгненням Росії, але просив Зеленського про припинення вогню.
Уже 5 липня Орбан приїхав до Москви і зустрівся з диктатором РФ Володимиром Путіним. Однією з ключових тем зустрічі була війна РФ проти України та її «мирне врегулювання». 8 липня Орбан в рамках своєї «мирної місії» приїхав до Китаю.
У той же день Зеленський заявив, що не знав, що Орбан після Києва вирушить до Москви. Він зауважив, що Орбан не може бути посередником у питанні закінчення війни — таку роль можуть виконувати США, Китай і колективний ЄС, тобто сили, які здатні стримати Росію економічно і військовою міццю.
Керівництво ЄС поїздки Орбана розкритикувало. Politico писав, що міністри закордонних справ Євросоюзу планують ігнорувати саміт у Будапешті, який запланований на 28 і 29 серпня.
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