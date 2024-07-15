Єврокомісари бойкотуватимуть зустрічі в Угорщині через "мирне турне" Орбана

Європейські комісари на знак протесту проти дипломатії прем'єра Угорщини Віктора Орбана відмовляться від участі у неформальних зустрічах міністрів країн ЄС у Будапешт.

Єврокомісари не братимуть участі у зустрічах в Угорщині через поїздки Орбана

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скасувала візит колегії комісарів в Угорщину і відкоригувала рівень представництва на засіданнях під угорським головуванням через «мирне турне» премʼєра Угорщини Віктора Орбана.

Як повідомив речник Єврокомісії Ерік Мамер, це рішення ухвалене «у світлі останніх подій, повʼязаних з початком головування Угорщини».

In light of recent developments marking the start of the Hungarian Presidency, the President has decided that @EU_Commission will be represented at senior civil servant level only during informal meetings of the Council.



The College visit to the Presidency will not take place. — Eric Mamer (@MamerEric) July 15, 2024

Президентка вирішила, що Європейська комісія буде представлена лише на рівні вищих посадовців під час неформальних засідань Ради. Візит колегії (комісарів) до головуючої країни не відбудеться, — повідомив Мамер. Поширити

Фактично це означає, що єврокомісари не відвідуватимуть неформальні зустрічі, організовані угорським головуванням.

Що відомо про «мирне турне» Орбана

2 липня Орбан приїхав до Києва, де провів переговори з Володимиром Зеленським. Це був його перший візит до України від початку повномасштабної війни. Орбан під час зустрічі хоч і назвав війну вторгненням Росії, але просив Зеленського про припинення вогню.

Уже 5 липня Орбан приїхав до Москви і зустрівся з диктатором РФ Володимиром Путіним. Однією з ключових тем зустрічі була війна РФ проти України та її «мирне врегулювання». 8 липня Орбан в рамках своєї «мирної місії» приїхав до Китаю.

У той же день Зеленський заявив, що не знав, що Орбан після Києва вирушить до Москви. Він зауважив, що Орбан не може бути посередником у питанні закінчення війни — таку роль можуть виконувати США, Китай і колективний ЄС, тобто сили, які здатні стримати Росію економічно і військовою міццю.