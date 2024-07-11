Орбан зустрінеться з Трампом після саміту НАТО

Американський політик Дональд Трамп запланував зустріч з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном у Флориді 11 липня менш ніж через тиждень після його зустрічі з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним.

Зустріч Орбана та Трампа відбудеться у неформальній обстановці

По завершенню саміту НАТО у Вашингтоні Віктор Орбан поїде до Дональда Трампа на курорт Мар-а-Лаго. Кандидат від Республіканської партії не просив прем'єра Угорщини закласти основу для якоїсь мирної угоди між Україною та Росією. За даними оточення Трампа, зустріч відбудеться у неформальній обстановці.

Зазначимо, що минула зустріч Трампа та Орбана відбулася у березні 2024 року, коли американський політик влаштував угорському прем’єру екскурсію по своїй резиденції і розкішну вечерю, а також зустріч зі своїми радниками.

Тоді президент США Джо Байден заявив, що "Орбан не вірить у демократію і шукає диктатури".

Адміністрація Байдена критикувала Орбана за його дружні стосунки з Путіним, а також за законодавство в Угорщині, яке чинить тиск на критиків його уряду.

Варто зазначити, що цього тижня Віктор Орбан здійснив візит голові Сі Цзіньпіну до Китаю після поїздки до Києва на початку цього місяця.

Євросоюз запропонував план помсти Орбану за візит до Путіна

Офіційний Брюссель уже замислився над тим, як йому варто покарати угорського прем'єра Віктора Орбана за його "миротворчу місію" щодо припинення війни РФ проти України та переговори з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним.

Зазначимо, що угорський лідер одразу почав використовувати статус європейського головування без згоди інших членів ЄС.

Така поведінка не на жарт розлютила європейських союзників Будапешта.

Уперше у своїй історії вони почали обговорювати можливість дострокового припинення повноважень головуючої держави, а саме — Угорщини.

Головування Угорщини у Раді ЄС, яке почалось 1 липня, мало б тривати пів року, однак Віктор Орбан протягом 10 днів встиг все зіпсувати.