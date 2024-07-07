Європа готує план щодо військової підтримки України на випадок перемоги Трампа

Європа спішно готується до ймовірного повернення Дональда Трампа у Білий дім.
Головні тези:
- Європа готується до можливої перемоги Трампа та розробляє стратегію підтримки України, включаючи особисті контакти, виконання оборонних вимог та дипломатичні заходи.
- Стосунки Трампа з російсько-українською війною турбують союзників, що призвело до плану передачі контролю над військовою підтримкою України спеціальному штабу при НАТО.
- Стратегія країн НАТО ґрунтується на особистих контактах з Трампом, виконанні його вимог щодо оборони та розробці дипломатичних заходів для захисту пріоритетів альянсу.
- Особисті стосунки з Трампом можуть вплинути на співпрацю європейських дипломатів та його прийдешньої адміністрації.
- Є оптимізм щодо продуктивних зустрічей дипломатів Європи з консервативними науковцями у США, проте існує невизначеність стосовно можливостей співпраці у разі приходу Трампа до влади.
Як ЄС готується до перемоги Трампа
Журналісти опитали понад 50 дипломатів, законодавців, експертів і політтехнологів у країнах НАТО та інших країнах. Багато з них говорили на умовах анонімності.
Провальний виступ Джо Байдена на теледебатах остаточно закріпив у союзників США переконання, що з наступного року їм доведеться мати справу з новою адміністрацією в Білому домі.
Загалом стратегія країн НАТО щодо взаємодії з трампівською Америкою будуватиметься на трьох основних стовпах:
широкі особисті контакти із Трампом та його радниками в надії мінімізувати шкоду для західної цивілізації;
часткове виконання певних вимог Трампа щодо європейських витрат на оборону;
розробка "креативних дипломатичних та правових заходів", щоб захистити пріоритети НАТО від адміністрації Трампа.
Однак на шляху реалізації цієї стратегії є певні труднощі.
Зараз в Америці багато правих політиків та експертів анонсують певні стратегії, стверджуючи, що говорять від імені Трампа, або що вони обговорювали їх з Трампом. Але негласна європейська дипломатія досі має проблеми із тим, аби зрозуміти, хто з цих людей справді представляє Трампа, а хто лише піариться на ньому. А це ускладнює процес виходу на самого Трампа.
За часів свого президентства Трамп мав теплі стосунки з прем’єром Японії Сіндзо Абе, президентом Бразилії Джаїром Болсонаро, прем’єром Британії Борисом Джонсоном та північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Як стверджує Politico, кожен з них використовував цей прямий особистий зв’язок у власних інтересах.
Останніми тижнями кілька дипломатів із країн-членів НАТО тихо вирушили до Вашингтона, щоб зустрітися з консервативними науковцями та людьми, пов’язаними з аналітичними центрами, які, на їхню думку, могли мати певний вплив на політику Трампа. Зустрічі видалися продуктивними, сказав один посол. Але навколо них панує атмосфера випадковості.
Врятувати Україну від Трампа
Окремою проблемою є ставлення Трампа до російсько-української війни та його бажання залишити Україну без військової підтримки.
Досі США були головним драйвером військової допомоги Україні. На зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі в середині червня члени альянсу попередньо погодили план передати контроль над підтримкою України спеціально створеному штабу при самому НАТО.
Теоретично це зробило б адміністрування допомоги "захищеним від Трампа", як кажуть деякі дипломати. Остаточне рішення очікується на саміті НАТО у Вашингтоні.
У разі реалізації цей план поступово передасть контроль над допомогою групі з 200 солдатів НАТО в бельгійському місті Монс — групі, яка продовжить працювати зі Сполученими Штатами, але під прапором НАТО.
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