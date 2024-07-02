Експрезидент Дональд Трамп у разі перемоги на президентських виборах у США в листопаді планує провести переговори з кремлівським диктатором Володимиром Путіним стосовно завершення розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України.
Головні тези:
- Трамп має намір провести переговори з Путіним стосовно припинення розв'язаної Росією війни проти України.
- Плани Трампа включають можливе зупинення розширення НАТО на схід та відмову від надання членства Україні та Грузії.
- Тривожною є можливість відмови у гарантіях безпеки для країн НАТО, які витрачають менше 2% на оборону.
- Плани Трампа щодо збереження безпеки ЄС передбачають збереження ядерної парасольки та скорочення ролі Америки у сфері безпеки в Європі.
- Зрушення, яке передбачає план Трампа щодо НАТО, може значно вплинути на безпековий ландшафт в Європі.
Що відомо про наміри Трампа провести переговори з Путіним стосовно України
За інформацією аналітиків з питань нацбезпеки з оточення Трампа, у разі перемоги на виборах та переговорів з кремлівським диктатором Трамп хоче пообіцяти припинення розширення НАТО на схід і відмову від планів щодо надання членства Україні та Грузії.
Окрім цього Трамп також може дозволити Росії зберігти окупацію певних українських територій.
При цьому аналітики попереджають, що вдруге ставши президентом США Трамп може відмовити у гарантіях безпеки тим країнам НАТО, які витрачають менше 2% на ВВП на оборону.
Які плани Трампа щодо збереження безпеки країн ЄС
Співрозмовники зазначають, що США зберігатимуть ядерну парасольку над країнами ЄС у разі другого терміну президентства Трампа, зберігаючи свою військово-повітряну міць і бази в Німеччині, Англії та Туреччині, а також військово-морські сили.
Разом з тим, основна частина піхоти, бронетехніки, матеріально-технічного забезпечення та артилерії зрештою перейде з рук американців у руки європейців.
Зрушення, яке передбачає план Трампа щодо НАТО, передбачатиме "значне і суттєве" скорочення ролі Америки у сфері безпеки в Європі.
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