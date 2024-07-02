Експрезидент Дональд Трамп у разі перемоги на президентських виборах у США в листопаді планує провести переговори з кремлівським диктатором Володимиром Путіним стосовно завершення розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України.

Що відомо про наміри Трампа провести переговори з Путіним стосовно України

За інформацією аналітиків з питань нацбезпеки з оточення Трампа, у разі перемоги на виборах та переговорів з кремлівським диктатором Трамп хоче пообіцяти припинення розширення НАТО на схід і відмову від планів щодо надання членства Україні та Грузії.

Окрім цього Трамп також може дозволити Росії зберігти окупацію певних українських територій.

При цьому аналітики попереджають, що вдруге ставши президентом США Трамп може відмовити у гарантіях безпеки тим країнам НАТО, які витрачають менше 2% на ВВП на оборону.

Правду кажучи, Трамп навряд чи повністю вийде з НАТО... Але навіть якщо він формально не залишить організацію, це не означає, що НАТО переживе другий термін Трампа в цілості й схоронності, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Які плани Трампа щодо збереження безпеки країн ЄС

Співрозмовники зазначають, що США зберігатимуть ядерну парасольку над країнами ЄС у разі другого терміну президентства Трампа, зберігаючи свою військово-повітряну міць і бази в Німеччині, Англії та Туреччині, а також військово-морські сили.

Разом з тим, основна частина піхоти, бронетехніки, матеріально-технічного забезпечення та артилерії зрештою перейде з рук американців у руки європейців.

Зрушення, яке передбачає план Трампа щодо НАТО, передбачатиме "значне і суттєве" скорочення ролі Америки у сфері безпеки в Європі.