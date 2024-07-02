Экспрезидент Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в США в ноябре планирует провести переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным по поводу завершения развязанной Кремлем преступной войны против Украины.
Главные тезисы
- Трамп планирует провести переговоры с Путиным по Украине, включая вопросы НАТО и членства Украины и Грузии.
- Возможно, Трамп даст России возможность сохранить оккупированные украинские территории и осуществит значительные изменения в роли Америки в безопасности Европы.
- Аналитики предупреждают о возможном отказе в гарантиях безопасности со стороны Трампа для стран НАТО, не уделяющих достаточное внимание обороне.
- Планы по обеспечению безопасности стран ЕС включают сохранение ядерного зонта над регионом и постепенное переход военной ответственности от США к европейским странам.
- Сдвиг в планах Трампа относительно НАТО может оказать серьезное влияние на безопасность в Европе и вызвать изменения в военном статусе региона.
Что известно о намерениях Трампа провести переговоры с Путиным по Украине
По информации аналитиков по вопросам нацбезопасности из окружения Трампа, в случае победы на выборах и переговорах с кремлевским диктатором Трамп хочет пообещать прекращение расширения НАТО на восток и отказ от планов членства Украины и Грузии.
Кроме этого, Трамп также может позволить России сохранить оккупацию определенных украинских территорий.
При этом аналитики предупреждают, что второй раз став президентом США Трамп может отказать в гарантиях безопасности тем странам НАТО, которые тратят менее 2% на ВВП на оборону.
Каковы планы Трампа по обеспечению безопасности стран ЕС
Собеседники отмечают, что США будут сохранять ядерный зонтик над странами ЕС в случае второго срока президентства Трампа, сохраняя свою военно-воздушную мощь и базы в Германии, Англии и Турции, а также военно-морские силы.
Вместе с тем основная часть пехоты, бронетехники, материально-технического обеспечения и артиллерии в конечном итоге перейдет из рук американцев в руки европейцев.
Сдвиг, предусматривающий план Трампа по НАТО, будет предусматривать "значительное и существенное" сокращение роли Америки в сфере безопасности в Европе.
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