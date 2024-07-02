Трамп уже готовится к переговорам с Путиным по Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп уже готовится к переговорам с Путиным по Украине

Дональд Трамп
Читати українською
Источник:  Politico

Экспрезидент Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в США в ноябре планирует провести переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным по поводу завершения развязанной Кремлем преступной войны против Украины.

Главные тезисы

  • Трамп планирует провести переговоры с Путиным по Украине, включая вопросы НАТО и членства Украины и Грузии.
  • Возможно, Трамп даст России возможность сохранить оккупированные украинские территории и осуществит значительные изменения в роли Америки в безопасности Европы.
  • Аналитики предупреждают о возможном отказе в гарантиях безопасности со стороны Трампа для стран НАТО, не уделяющих достаточное внимание обороне.
  • Планы по обеспечению безопасности стран ЕС включают сохранение ядерного зонта над регионом и постепенное переход военной ответственности от США к европейским странам.
  • Сдвиг в планах Трампа относительно НАТО может оказать серьезное влияние на безопасность в Европе и вызвать изменения в военном статусе региона.

Что известно о намерениях Трампа провести переговоры с Путиным по Украине

По информации аналитиков по вопросам нацбезопасности из окружения Трампа, в случае победы на выборах и переговорах с кремлевским диктатором Трамп хочет пообещать прекращение расширения НАТО на восток и отказ от планов членства Украины и Грузии.

Кроме этого, Трамп также может позволить России сохранить оккупацию определенных украинских территорий.

При этом аналитики предупреждают, что второй раз став президентом США Трамп может отказать в гарантиях безопасности тем странам НАТО, которые тратят менее 2% на ВВП на оборону.

Честно говоря, Трамп вряд ли полностью выйдет из НАТО... Но даже если он формально не покинет организацию, это не значит, что НАТО переживет второй срок Трампа в сохранности и целости, - подчеркивается в материале издания.

Каковы планы Трампа по обеспечению безопасности стран ЕС

Собеседники отмечают, что США будут сохранять ядерный зонтик над странами ЕС в случае второго срока президентства Трампа, сохраняя свою военно-воздушную мощь и базы в Германии, Англии и Турции, а также военно-морские силы.

Вместе с тем основная часть пехоты, бронетехники, материально-технического обеспечения и артиллерии в конечном итоге перейдет из рук американцев в руки европейцев.

Сдвиг, предусматривающий план Трампа по НАТО, будет предусматривать "значительное и существенное" сокращение роли Америки в сфере безопасности в Европе.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан пытается затянуть Трампа на саммит ЕС
Виктор Орбан и Дональд Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан хочет стать копией Трампа в ЕС
Виктор Орбан
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Чего ждать Украине после возможного переизбрания Трампа. В НАТО разработали новый план
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?