Экспрезидент Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в США в ноябре планирует провести переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным по поводу завершения развязанной Кремлем преступной войны против Украины.

Что известно о намерениях Трампа провести переговоры с Путиным по Украине

По информации аналитиков по вопросам нацбезопасности из окружения Трампа, в случае победы на выборах и переговорах с кремлевским диктатором Трамп хочет пообещать прекращение расширения НАТО на восток и отказ от планов членства Украины и Грузии.

Кроме этого, Трамп также может позволить России сохранить оккупацию определенных украинских территорий.

При этом аналитики предупреждают, что второй раз став президентом США Трамп может отказать в гарантиях безопасности тем странам НАТО, которые тратят менее 2% на ВВП на оборону.

Честно говоря, Трамп вряд ли полностью выйдет из НАТО... Но даже если он формально не покинет организацию, это не значит, что НАТО переживет второй срок Трампа в сохранности и целости, - подчеркивается в материале издания. Поделиться

Каковы планы Трампа по обеспечению безопасности стран ЕС

Собеседники отмечают, что США будут сохранять ядерный зонтик над странами ЕС в случае второго срока президентства Трампа, сохраняя свою военно-воздушную мощь и базы в Германии, Англии и Турции, а также военно-морские силы.

Вместе с тем основная часть пехоты, бронетехники, материально-технического обеспечения и артиллерии в конечном итоге перейдет из рук американцев в руки европейцев.

Сдвиг, предусматривающий план Трампа по НАТО, будет предусматривать "значительное и существенное" сокращение роли Америки в сфере безопасности в Европе.