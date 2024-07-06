Байден наздоганяє Трампа у важливих штатах перед виборами — Bloomberg

Президент США Джо Байден скорочує розрив і відстає від республіканця Дональда Трампа лише на 2% у ключових штатах, необхідних для перемоги на виборах.
Головні тези:
- Джо Байден показав кращі результати в опитуванні Bloomberg News/Morning Consult у США.
- Байден випереджає Трампа у Мічигані та Вісконсіні, але відстає у Пенсільванії.
- За даними донорів демократів, їхні союзники виражають сумніви у перемозі Байдена, закликаючи його відмовитися від кандидатури.
- Байден підтверджує, що не зніматиме свою кандидатуру на майбутніх виборах президента США.
Байден зменшує розрив із Трампом після дебатів
Видання пише, що Байден показав найкращі результати в опитуванні Bloomberg News/Morning Consult, присвяченому ключовим штатам США. Це сталося навіть попри те, що виборці дали низьку оцінку виступу президента на дебатах на тлі паніки у його партії.
Так, республіканець Дональд Трамп випереджає демократа Джо Байдена лише на 2 відсоткові пункти, 47% проти 45%, у ключових штатах, необхідних для перемоги на виборах у листопаді. Це найменший розрив із початку опитування у жовтні минулого року.
Тепер Байден випереджає Трампа у Мічигані та Вісконсіні. Він знаходиться в межах статистичної похибки опитування в Аризоні, Джорджії, Неваді та Північній Кароліні та відстає найбільше у ключовому штаті Пенсільванія.
Союзники Байдена втратили віру у його перемогу
Згідно з даними журналістів, йдеться про групу донорів демократів, яка наразі складається з 168 впливових діячів.
Варто зазначити, що листа з вимогою до Байдена уже передали кільком радникам Білого дому.
Що важливо розуміти, серед підписантів:
мільярдерка й невістка засновника Walmart Крісті Волтон,
комісар Національної футбольної ліги США у відставці Пол Тальябу,
інвестор-мільярдер Майк Новограц,
екскерівник Google Нінг Мосбергер-Танг,
професор Гарвардської школи права Лоуренс Лессиг та інші.
Нагадаємо, що під час свого виступу перед виборцями чинний президент США Джо Байден заявив, що не зніматиме свою кандидатуру з майбутніх виборів президента.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-