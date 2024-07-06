Байден наздоганяє Трампа у важливих штатах перед виборами — Bloomberg

Президент США Джо Байден скорочує розрив і відстає від республіканця Дональда Трампа лише на 2% у ключових штатах, необхідних для перемоги на виборах.

Байден зменшує розрив із Трампом після дебатів

Видання пише, що Байден показав найкращі результати в опитуванні Bloomberg News/Morning Consult, присвяченому ключовим штатам США. Це сталося навіть попри те, що виборці дали низьку оцінку виступу президента на дебатах на тлі паніки у його партії.

Так, республіканець Дональд Трамп випереджає демократа Джо Байдена лише на 2 відсоткові пункти, 47% проти 45%, у ключових штатах, необхідних для перемоги на виборах у листопаді. Це найменший розрив із початку опитування у жовтні минулого року.

Тепер Байден випереджає Трампа у Мічигані та Вісконсіні. Він знаходиться в межах статистичної похибки опитування в Аризоні, Джорджії, Неваді та Північній Кароліні та відстає найбільше у ключовому штаті Пенсільванія.

На думку виборців зі штатів, де проходили дебати, Байден виявив себе не найкращим чином: менш ніж кожен п'ятий респондент зазначив, що 81-річний кандидат був послідовнішим, розумово розвиненим чи домінуючим учасником, — додає видання. Поширити

Союзники Байдена втратили віру у його перемогу

Згідно з даними журналістів, йдеться про групу донорів демократів, яка наразі складається з 168 впливових діячів.

Варто зазначити, що листа з вимогою до Байдена уже передали кільком радникам Білого дому.

Ми з усією повагою закликаємо вас відмовитися від висунення своєї кандидатури заради нашої демократії та майбутнього нашої нації, — йшлося в листі, з яким ознайомився чинний американський лідер. Поширити

Що важливо розуміти, серед підписантів:

мільярдерка й невістка засновника Walmart Крісті Волтон,

комісар Національної футбольної ліги США у відставці Пол Тальябу,

інвестор-мільярдер Майк Новограц,

екскерівник Google Нінг Мосбергер-Танг,

професор Гарвардської школи права Лоуренс Лессиг та інші.