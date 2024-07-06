Байден настигает Трампа в важных штатах перед выборами — Bloomberg

Президент США Джо Байден сокращает разрыв и отстает от республиканца Дональда Трампа всего на 2% в ключевых штатах, необходимых для победы на выборах.

Байден уменьшает разрыв с Трампом после дебатов

Издание пишет, что Байден показал лучшие результаты в опросе Bloomberg News/Morning Consult, посвященном ключевым штатам США. Это произошло даже вопреки тому, что избиратели дали низкую оценку выступления президента на дебатах на фоне паники в его партии.

Так, республиканец Дональд Трамп опережает демократа Джо Байдена всего на 2 процентных пункта, 47% против 45%, в ключевых штатах, необходимых для победы на выборах в ноябре. Это самый маленький разрыв с начала опроса в октябре прошлого года.

Теперь Байден опережает Трампа в Мичигане и Висконсини. Он находится в пределах статистической погрешности опроса в Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине и отстает больше всего в ключевом штате Пенсильвания.

По мнению избирателей из штатов, где проходили дебаты, Байден проявил себя не лучшим образом: менее чем каждый пятый респондент отметил, что 81-летний кандидат был более последовательным, умственно развитым или доминирующим участником, — добавляет издание. Поделиться

Союзники Байдена утратили веру в его победу

Согласно данным журналистов, речь идет о группе доноров демократов, которая состоит из 168 влиятельных деятелей.

Стоит отметить, что письмо с требованием Байдену уже передали нескольким советникам Белого дома.

Мы со всем уважением призываем вас отказаться от выдвижения своей кандидатуры ради нашей демократии и будущего нашей нации, — говорилось в письме, с которым ознакомился действующий американский лидер. Поделиться

Что важно понимать среди подписантов:

миллиардерша и невестка основателя Walmart Кристи Уолтон,

комиссар Национальной футбольной лиги США в отставке Пол Тальябу,

инвестор-миллиардер Майк Новограц,

экскеровщик Google Нинг Мосбергер-Танг,

профессор Гарвардской школы права Лоуренс Лессиг и другие.