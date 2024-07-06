Байден настигает Трампа в важных штатах перед выборами — Bloomberg
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Политика
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Байден настигает Трампа в важных штатах перед выборами — Bloomberg

Байден настигает Трампа в важных штатах перед выборами — Bloomberg
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Источник:  Bloomberg

Президент США Джо Байден сокращает разрыв и отстает от республиканца Дональда Трампа всего на 2% в ключевых штатах, необходимых для победы на выборах.

Главные тезисы

 

  • После дебатов Байден опережает Трампа в Мичигане и Висконсини, находится в пределах погрешности в нескольких других штатах и отстает в Пенсильвании.
  • Доноры демократов высказывают свою тревогу и призывают Байдена отказаться от выдвижения кандидатуры ради будущего нации.
  • Состояние предвыборной гонки вызывает интерес как внутри страны, так и за ее пределами, обладая возможностью повлиять на будущее мировой политики.

Байден уменьшает разрыв с Трампом после дебатов

Издание пишет, что Байден показал лучшие результаты в опросе Bloomberg News/Morning Consult, посвященном ключевым штатам США. Это произошло даже вопреки тому, что избиратели дали низкую оценку выступления президента на дебатах на фоне паники в его партии.

Так, республиканец Дональд Трамп опережает демократа Джо Байдена всего на 2 процентных пункта, 47% против 45%, в ключевых штатах, необходимых для победы на выборах в ноябре. Это самый маленький разрыв с начала опроса в октябре прошлого года.

Теперь Байден опережает Трампа в Мичигане и Висконсини. Он находится в пределах статистической погрешности опроса в Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине и отстает больше всего в ключевом штате Пенсильвания.

По мнению избирателей из штатов, где проходили дебаты, Байден проявил себя не лучшим образом: менее чем каждый пятый респондент отметил, что 81-летний кандидат был более последовательным, умственно развитым или доминирующим участником, — добавляет издание.

Союзники Байдена утратили веру в его победу

Согласно данным журналистов, речь идет о группе доноров демократов, которая состоит из 168 влиятельных деятелей.

Стоит отметить, что письмо с требованием Байдену уже передали нескольким советникам Белого дома.

Мы со всем уважением призываем вас отказаться от выдвижения своей кандидатуры ради нашей демократии и будущего нашей нации, — говорилось в письме, с которым ознакомился действующий американский лидер.

Что важно понимать среди подписантов:

  • миллиардерша и невестка основателя Walmart Кристи Уолтон,

  • комиссар Национальной футбольной лиги США в отставке Пол Тальябу,

  • инвестор-миллиардер Майк Новограц,

  • экскеровщик Google Нинг Мосбергер-Танг,

  • профессор Гарвардской школы права Лоуренс Лессиг и другие.

Напомним, что во время выступления перед избирателями действующий президент США Джо Байден заявил, что не будет снимать свою кандидатуру с предстоящих выборов президента.

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