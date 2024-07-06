Байден настигает Трампа в важных штатах перед выборами — Bloomberg

Президент США Джо Байден сокращает разрыв и отстает от республиканца Дональда Трампа всего на 2% в ключевых штатах, необходимых для победы на выборах.
Главные тезисы
- После дебатов Байден опережает Трампа в Мичигане и Висконсини, находится в пределах погрешности в нескольких других штатах и отстает в Пенсильвании.
- Доноры демократов высказывают свою тревогу и призывают Байдена отказаться от выдвижения кандидатуры ради будущего нации.
- Состояние предвыборной гонки вызывает интерес как внутри страны, так и за ее пределами, обладая возможностью повлиять на будущее мировой политики.
Байден уменьшает разрыв с Трампом после дебатов
Издание пишет, что Байден показал лучшие результаты в опросе Bloomberg News/Morning Consult, посвященном ключевым штатам США. Это произошло даже вопреки тому, что избиратели дали низкую оценку выступления президента на дебатах на фоне паники в его партии.
Так, республиканец Дональд Трамп опережает демократа Джо Байдена всего на 2 процентных пункта, 47% против 45%, в ключевых штатах, необходимых для победы на выборах в ноябре. Это самый маленький разрыв с начала опроса в октябре прошлого года.
Теперь Байден опережает Трампа в Мичигане и Висконсини. Он находится в пределах статистической погрешности опроса в Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине и отстает больше всего в ключевом штате Пенсильвания.
Союзники Байдена утратили веру в его победу
Согласно данным журналистов, речь идет о группе доноров демократов, которая состоит из 168 влиятельных деятелей.
Стоит отметить, что письмо с требованием Байдену уже передали нескольким советникам Белого дома.
Что важно понимать среди подписантов:
миллиардерша и невестка основателя Walmart Кристи Уолтон,
комиссар Национальной футбольной лиги США в отставке Пол Тальябу,
инвестор-миллиардер Майк Новограц,
экскеровщик Google Нинг Мосбергер-Танг,
профессор Гарвардской школы права Лоуренс Лессиг и другие.
Напомним, что во время выступления перед избирателями действующий президент США Джо Байден заявил, что не будет снимать свою кандидатуру с предстоящих выборов президента.
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