Встреча Зеленского и Байдена. В Белом доме оценили перспективы

В ближайшее время в Вашингтоне может состояться встреча президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского.
Главные тезисы
- Стороны обсудят важные вопросы, согласуют помощь Украине и координацию в области безопасности, что подтолкнет страну к членству в НАТО.
- Генсек НАТО подтвердил предоставление значительной помощи Киеву.
- Поддержка Украины будет ключевой задачей саммита. Предоставление международной помощи и координация с НАТО считается важным шагом в направлении украинского членства.
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Как отметил один из представителей Белого дома, это может произойти на полях саммита НАТО, который будет проходить в американской столице.
То есть, речь идет о 9-11 июля 2024 года.
Представитель американского лидера подчеркнул, что Джо Байден планирует найти время на переговоры с президентом Украины, несмотря на то, что это будет непросто.
По его словам, в ходе июльского саммита Байден "проведет мероприятие с участием президента Зеленского и около двух десятков наших союзников и партнеров".
Чего Украине ждать от саммита НАТО
Как сообщил недавно генсек Альянса Йенс Столтенберг, именно поддержка Украины будет "самой неотложной задачей" июльского саммита в Вашингтоне.
Он также официально подтвердил, что члены блока "согласуют существенный пакет помощи" для Киева.
Кроме того, указано, что Североатлантический союз намерен взять на себя координацию и предоставление большей части международной помощи в области безопасности.
По убеждению Йенса Столтенберга, все эти шаги можно считать "мостом к членству в НАТО и очень сильным пакетом для Украины на саммите".
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