Встреча Зеленского и Байдена. В Белом доме оценили перспективы

В ближайшее время в Вашингтоне может состояться встреча президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского.

Когда Зеленский может встретиться с Байденом

Как отметил один из представителей Белого дома, это может произойти на полях саммита НАТО, который будет проходить в американской столице.

То есть, речь идет о 9-11 июля 2024 года.

Представитель американского лидера подчеркнул, что Джо Байден планирует найти время на переговоры с президентом Украины, несмотря на то, что это будет непросто.

И хотя у президента (Байдена — ред.) будет достаточно плотный график, учитывая его обязательства как хозяина саммита, мы работаем над тем, чтобы организовать несколько двусторонних встреч и встреч с разными мировыми лидерами на полях саммита, в том числе с президентом Зеленским, — заявил журналистам представитель американского лидера. Поделиться

По его словам, в ходе июльского саммита Байден "проведет мероприятие с участием президента Зеленского и около двух десятков наших союзников и партнеров".

Чего Украине ждать от саммита НАТО

Как сообщил недавно генсек Альянса Йенс Столтенберг, именно поддержка Украины будет "самой неотложной задачей" июльского саммита в Вашингтоне.

Он также официально подтвердил, что члены блока "согласуют существенный пакет помощи" для Киева.

Кроме того, указано, что Североатлантический союз намерен взять на себя координацию и предоставление большей части международной помощи в области безопасности.

По убеждению Йенса Столтенберга, все эти шаги можно считать "мостом к членству в НАТО и очень сильным пакетом для Украины на саммите".