Зустріч Зеленського та Байдена. У Білому домі оцінили перспективи

Незабаром у Вашингтоні може відбутися зустріч президента США Джо Байдена та українського лідера Володимира Зеленського.

Коли Зеленський може зустрітися з Байденом

Як зазначив один з представників Білого дому, це може статися безпосередньо на полях саміту НАТО, що проходитиме в американській столиці.

Тобто йдеться про 9-11 липня 2024 року.

Представник американського лідера наголосив, що Джо Байден планує знайти час на переговори з президентом України, попри те, що це буде непросто.

І хоча у президента (Байдена — ред.) буде досить щільний графік, враховуючи його зобов'язання як господаря саміту, ми працюємо над тим, щоб організувати кілька двосторонніх зустрічей і зустрічей з різними світовими лідерами на полях саміту, в тому числі з президентом Зеленським, — заявив журналістам представник американського лідера. Поширити

За його словами, під час липневого саміту Байден "проведе захід за участю президента Зеленського і майже двох десятків наших союзників і партнерів".

Чого Україні очікувати від саміту НАТО

Як повідомив нещодавно генсек Альянсу Єнс Столтенберг, саме підтримка України буде "найнагальнішим завданням" липневого саміту у Вашингтоні.

Він також офіційно підтвердив, що члени блоку "узгодять суттєвий пакет допомоги” для Києва.

Окрім того, вказано, що Альянс має намір взяти на себе координацію і надання більшої частини міжнародної допомоги в галузі безпеки.

На переконання Єнса Столтенберга, всі ці кроки можна вважати "мостом до членства в НАТО і дуже сильним пакетом для України на саміті".