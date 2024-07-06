Зустріч Зеленського та Байдена. У Білому домі оцінили перспективи

Незабаром у Вашингтоні може відбутися зустріч президента США Джо Байдена та українського лідера Володимира Зеленського.
Головні тези:
- Можлива зустріч Зеленського та Байдена на саміті НАТО у Вашингтоні викликає великий інтерес у громадськості.
- Джо Байден планує провести двосторонні зустрічі зі світовими лідерами, зокрема з Зеленським, попри на щільний графік.
- На саміті НАТО у Вашингтоні планується узгодження допомоги для України та координація в галузі безпеки, що сприятиме шляху країни до членства в Альянсі.
Коли Зеленський може зустрітися з Байденом
Як зазначив один з представників Білого дому, це може статися безпосередньо на полях саміту НАТО, що проходитиме в американській столиці.
Тобто йдеться про 9-11 липня 2024 року.
Представник американського лідера наголосив, що Джо Байден планує знайти час на переговори з президентом України, попри те, що це буде непросто.
За його словами, під час липневого саміту Байден "проведе захід за участю президента Зеленського і майже двох десятків наших союзників і партнерів".
Чого Україні очікувати від саміту НАТО
Як повідомив нещодавно генсек Альянсу Єнс Столтенберг, саме підтримка України буде "найнагальнішим завданням" липневого саміту у Вашингтоні.
Він також офіційно підтвердив, що члени блоку "узгодять суттєвий пакет допомоги” для Києва.
Окрім того, вказано, що Альянс має намір взяти на себе координацію і надання більшої частини міжнародної допомоги в галузі безпеки.
На переконання Єнса Столтенберга, всі ці кроки можна вважати "мостом до членства в НАТО і дуже сильним пакетом для України на саміті".
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