Европа готовит план по военной поддержке Украины на случай победы Трампа

Европа спешно готовится к вероятному возвращению Дональда Трампа в Белый дом.
Главные тезисы
- Европа готовится к возможной победе Трампа и разрабатывает стратегию поддержки Украины, включая личные контакты, выполнение оборонных требований и дипломатические мероприятия.
- Отношения Трампа с российско-украинской войной беспокоят союзников, что привело к плану передачи контроля над военной поддержкой Украины специальному штабу при НАТО.
- Стратегия стран НАТО основывается на личных контактах с Трампом, выполнении его требований по обороне и разработке дипломатических мер по защите приоритетов альянса.
- Личные отношения с Трампом могут повлиять на сотрудничество европейских дипломатов и его грядущей администрации.
- Есть оптимизм по поводу продуктивных встреч дипломатов Европы с консервативными учеными в США, однако существует неопределенность относительно возможностей сотрудничества в случае прихода Трампа к власти.
Как ЕС готовится к победе Трампа
Журналисты опросили более 50 дипломатов, законодателей, экспертов и политтехнологов в странах НАТО и других странах. Многие из них говорили на условиях анонимности.
Провальное выступление Джо Байдена на теледебатах окончательно закрепило у союзников США убеждение, что со следующего года им придется столкнуться с новой администрацией в Белом доме.
В целом стратегия стран НАТО по взаимодействию с трамповской Америкой будет строиться на трех основных столбах:
широкие личные контакты с Трампом и его советниками в надежде минимизировать вред западной цивилизации;
частичное выполнение определенных требований Трампа по европейским расходам на оборону;
разработка "креативных дипломатических и правовых мер", чтобы защитить приоритеты НАТО от администрации Трампа.
Однако для реализации этой стратегии есть определенные трудности.
Сейчас в Америке многие правые политики и эксперты анонсируют определенные стратегии, утверждая, что говорят от имени Трампа, или что они обсуждали их с Трампом. Но негласная европейская дипломатия до сих пор испытывает проблемы с тем, чтобы понять, кто из этих людей действительно представляет Трампа, а кто только пиарится на нем. А это усложняет процесс выхода на самого Трампа.
Во время своего президентства Трамп имел теплые отношения с премьером Японии Синдзо Абе, президентом Бразилии Джаиром Болсонаро, премьером Британии Борисом Джонсоном и северокорейским диктатором Ким Чен Ином. Как утверждает Politico, каждый из них использовал эту прямую личную связь в собственных интересах.
В последние недели несколько дипломатов из стран-членов НАТО тихо отправились в Вашингтон, чтобы встретиться с консервативными учеными и людьми, связанными с аналитическими центрами, которые, по их мнению, могли оказать определенное влияние на политику Трампа. Встречи оказались продуктивными, сказал один посол. Но вокруг них царит атмосфера случайности.
Спасти Украину от Трампа
Отдельная проблема — отношение Трампа к российско-украинской войне и его желание оставить Украину без военной поддержки.
До сих пор США являлись главным драйвером военной помощи Украине. На встрече министров обороны НАТО в Брюсселе в середине июня члены альянса предварительно согласовали план передать контроль над поддержкой Украины специально созданному штабу у самого НАТО.
Теоретически это сделало администрирование помощи "защищенным от Трампа", как говорят некоторые дипломаты. Окончательное решение ожидается на саммите НАТО в Вашингтоне.
В случае реализации этот план постепенно передаст контроль над группой из 200 солдат НАТО в бельгийском городе Монс — группе, которая продолжит работать с Соединенными Штатами, но под флагом НАТО.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-