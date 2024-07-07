Европа готовит план по военной поддержке Украины на случай победы Трампа

Как ЕС готовится к победе Трампа

Журналисты опросили более 50 дипломатов, законодателей, экспертов и политтехнологов в странах НАТО и других странах. Многие из них говорили на условиях анонимности.

Провальное выступление Джо Байдена на теледебатах окончательно закрепило у союзников США убеждение, что со следующего года им придется столкнуться с новой администрацией в Белом доме.

В целом стратегия стран НАТО по взаимодействию с трамповской Америкой будет строиться на трех основных столбах:

широкие личные контакты с Трампом и его советниками в надежде минимизировать вред западной цивилизации;

частичное выполнение определенных требований Трампа по европейским расходам на оборону;

разработка "креативных дипломатических и правовых мер", чтобы защитить приоритеты НАТО от администрации Трампа.

Однако для реализации этой стратегии есть определенные трудности.

Конечно, самой большой проблемой является то, что мы не знаем, и я думаю, что никто точно не знает, что он будет делать, — сказал один дипломат из страны НАТО. Поделиться

Сейчас в Америке многие правые политики и эксперты анонсируют определенные стратегии, утверждая, что говорят от имени Трампа, или что они обсуждали их с Трампом. Но негласная европейская дипломатия до сих пор испытывает проблемы с тем, чтобы понять, кто из этих людей действительно представляет Трампа, а кто только пиарится на нем. А это усложняет процесс выхода на самого Трампа.

Один урок, который американские союзники извлекли из первой администрации Трампа, состоит в том, что личные отношения с бывшим президентом и самыми близкими ему людьми являются самыми важными, — пишет Politico. Поделиться

Во время своего президентства Трамп имел теплые отношения с премьером Японии Синдзо Абе, президентом Бразилии Джаиром Болсонаро, премьером Британии Борисом Джонсоном и северокорейским диктатором Ким Чен Ином. Как утверждает Politico, каждый из них использовал эту прямую личную связь в собственных интересах.

В последние недели несколько дипломатов из стран-членов НАТО тихо отправились в Вашингтон, чтобы встретиться с консервативными учеными и людьми, связанными с аналитическими центрами, которые, по их мнению, могли оказать определенное влияние на политику Трампа. Встречи оказались продуктивными, сказал один посол. Но вокруг них царит атмосфера случайности.

Мы не знаем, действительно ли люди, с которыми мы встречаемся, останутся там, если Трампа изберут президентом, — сказал один из официальных лиц НАТО. Поделиться

Спасти Украину от Трампа

Отдельная проблема — отношение Трампа к российско-украинской войне и его желание оставить Украину без военной поддержки.

До сих пор США являлись главным драйвером военной помощи Украине. На встрече министров обороны НАТО в Брюсселе в середине июня члены альянса предварительно согласовали план передать контроль над поддержкой Украины специально созданному штабу у самого НАТО.

Теоретически это сделало администрирование помощи "защищенным от Трампа", как говорят некоторые дипломаты. Окончательное решение ожидается на саммите НАТО в Вашингтоне.

В случае реализации этот план постепенно передаст контроль над группой из 200 солдат НАТО в бельгийском городе Монс — группе, которая продолжит работать с Соединенными Штатами, но под флагом НАТО.