Американский политик Дональд Трамп запланировал встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном во Флориде 11 июля менее чем через неделю после его встречи с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным.

Встреча Орбана и Трампа пройдет в неформальной обстановке

По завершении саммита НАТО в Вашингтоне Виктор Орбан поедет в Дональд Трамп на курорт Мар-а-Лаго. Кандидат от Республиканской партии не просил премьера Венгрии заложить основу для какого-либо мирного соглашения между Украиной и Россией. По данным оцепления Трампа, встреча состоится в неформальной обстановке.

Отметим, что прошлая встреча Трампа и Орбана состоялась в марте 2024 года, когда американский политик устроил венгерскому премьеру экскурсию по своей резиденции и роскошный ужин, а также встречу со своими советниками.

Тогда президент США Джо Байден заявил, что "Орбан не верит в демократию и ищет диктатуру".

Администрация Байдена критиковала Орбана за его дружеские отношения с Путиным, а также за законодательство в Венгрии, оказывающее давление на критиков его правительства.

Стоит отметить, что на этой неделе Виктор Орбан совершил визит главе Си Цзиньпину в Китай после поездки в Киев в начале этого месяца.

Евросоюз предложил план мести Орбана за визит в Путин

Официальный Брюссель уже задумался о том, как ему следует наказать венгерского премьера Виктора Орбана за его "миротворческую миссию" по прекращению войны РФ против Украины и переговоры с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным.

Отметим, что венгерский лидер сразу же начал использовать статус европейского председательства без согласия других членов ЕС.

Такое поведение не на шутку разозлило европейских союзников Будапешта.

Впервые в своей истории они начали обсуждать возможность досрочного прекращения полномочий главы государства, а именно Венгрии.

Председательство Венгрии в Совете ЕС, которое началось 1 июля, должно длиться полгода, однако Виктор Орбан в течение 10 дней успел все испортить.