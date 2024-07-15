Орбан продовжує мріяти про посередництво Угорщини у ймовірних переговорах України та РФ

Політичний директор глави уряду Угорщини Віктора Орбана Балаж Орбан заявив, що "мирний план" прем'єра стосовно війни РФ проти України "лежить на столі кожного прем'єр-міністра ЄС".

Орбан бачить Угорщину як посередницю в російсько-українських перемовинах

За словами політдиректора Орбана, угорський премʼєр ознайомив європейських лідерів із результатами своєї "миротворчої місії" після візитів до України, Росії та Китаю. Водночас він наголосив, що "мирний план" Орбана щодо війни в Україні "лежить на столі кожного премʼєр-міністра ЄС".

Також Балаж Орбан зазначив, що за результатами поїздок очільника уряду Угорщини до Києва і Москви "стало зрозуміло", що сторони "рішуче налаштовані воювати". Він водночас висловився, що без втручання зовнішніх посередників "ми, на жаль, побачимо жорстокі руйнування в найближчі місяці".

За словами політдиректора, Будапешт розпочав переговори з потенційними посередниками - Туреччиною, Китаєм та кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

Але європейці та нинішня адміністрація США виступають за продовження війни. Прем'єр-міністр написав лідерам ЄС про переговори, результат першої фази миротворчої місії та угорські пропозиції. Якщо Європа хоче миру і хоче мати вирішальний голос у врегулюванні війни та припиненні кровопролиття, вона повинна зараз розробити і здійснити зміну напрямку. Поширити

На його думку, роль Угорщини як посередника між Україною та Росією не варто недооцінювати, адже, як він зазначив, Будапешт може відігравати "серйозну роль у посередництві".

Угорщина є здібним посередником, як показали останні два тижні, і наше завдання зараз – поєднати цей новий підхід і спробувати переконати країни-члени Європейського Союзу в плані Віктора Орбана.

Чому Україна не розглядає Орбана у якості посередника на переговорах з РФ

Ми розглядаємо це як "технічну" поїздку. Він приїхав сюди, чітко висловив свою дуже своєрідну позицію в цій війні: що ми повинні припинити захищатися. Потім він їде до Москви, зустрічається з Путіним і говорить про капітуляцію України, — розкриває ситуацію Подоляк в інтерв’ю журналістам derStandard. Поширити

Представник ОП наголосив, що після візиту Орбана до Москви окупаційна армія РФ завдала ракетних ударів по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Подоляк підкреслив, що Орбан не розуміє природи конфлікту і не може виступати у якості посередника на переговорах з РФ.

За його словами, посередниками можуть бути лише ЄС, Китай та США.