Орбан продолжает мечтать о посредничестве Венгрии в возможных переговорах Украины и РФ

Политический директор главы правительства Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан заявил, что "мирный план" премьера насчет войны РФ против Украины "лежит на столе каждого премьер-министра ЕС".
Главные тезисы
- Виктор Орбан стремится использовать Венгрию в качестве посредника в переговорах между Украиной и Россией.
- Позиция Орбана вызывает осуждения среди политических экспертов и лидеров Евросоюза.
- Представители Украины сомневаются в возможности эффективного посредничества со стороны Орбана.
Орбан видит Венгрию как посредницу в российско-украинских переговорах
По словам политдиректора Орбана, венгерский премьер ознакомил европейских лидеров с результатами своей "миротворческой миссии" после визитов в Украину, Россию и Китай. В то же время он подчеркнул, что "мирный план "Орбана по войне в Украине" лежит на столе каждого премьер-министра ЕС".
Также Балаж Орбан отметил, что по результатам поездок главы правительства Венгрии в Киев и Москву "стало понятно", что стороны "решительно настроены воевать". Он также выразился, что без вмешательства внешних посредников "мы, к сожалению, увидим жестокие разрушения в ближайшие месяцы".
По словам политдиректора, Будапешт начал переговоры с потенциальными посредниками – Турцией, Китаем и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.
По его мнению, роль Венгрии как посредника между Украиной и Россией не стоит недооценивать, ведь, по его словам, Будапешт может играть "серьезную роль в посредничестве".
Венгрия является способным посредником, как показали последние две недели, и наша задача сейчас – объединить этот новый подход и попытаться убедить страны-члены Европейского Союза в плане Виктора Орбана.
Почему Украина не рассматривает Орбана в качестве посредника на переговорах с РФ
Представитель ОП подчеркнул, что после визита Орбана в Москву оккупационная армия РФ нанесла ракетные удары по детской больнице "Охматдет" в Киеве.
Подоляк подчеркнул, что Орбан не понимает природу конфликта и не может выступать в качестве посредника на переговорах с РФ.
По его словам, посредниками могут быть только ЕС, Китай и США.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-