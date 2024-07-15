Орбан продолжает мечтать о посредничестве Венгрии в возможных переговорах Украины и РФ
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Политика
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Орбан продолжает мечтать о посредничестве Венгрии в возможных переговорах Украины и РФ

Орбан
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Источник:  Magyar Nemzet

Политический директор главы правительства Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан заявил, что "мирный план" премьера насчет войны РФ против Украины "лежит на столе каждого премьер-министра ЕС".

Главные тезисы

  • Виктор Орбан стремится использовать Венгрию в качестве посредника в переговорах между Украиной и Россией.
  • Позиция Орбана вызывает осуждения среди политических экспертов и лидеров Евросоюза.
  • Представители Украины сомневаются в возможности эффективного посредничества со стороны Орбана.

Орбан видит Венгрию как посредницу в российско-украинских переговорах

По словам политдиректора Орбана, венгерский премьер ознакомил европейских лидеров с результатами своей "миротворческой миссии" после визитов в Украину, Россию и Китай. В то же время он подчеркнул, что "мирный план "Орбана по войне в Украине" лежит на столе каждого премьер-министра ЕС".

Также Балаж Орбан отметил, что по результатам поездок главы правительства Венгрии в Киев и Москву "стало понятно", что стороны "решительно настроены воевать". Он также выразился, что без вмешательства внешних посредников "мы, к сожалению, увидим жестокие разрушения в ближайшие месяцы".

По словам политдиректора, Будапешт начал переговоры с потенциальными посредниками – Турцией, Китаем и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Но европейцы и администрация США выступают за продолжение войны. Премьер-министр написал лидерам ЕС о переговорах, результате первой фазы миротворческой миссии и венгерских предложений. Если Европа хочет мира и хочет иметь решающий голос в урегулировании войны и прекращении кровопролития, она должна сейчас разработать и изменить направление.

По его мнению, роль Венгрии как посредника между Украиной и Россией не стоит недооценивать, ведь, по его словам, Будапешт может играть "серьезную роль в посредничестве".

Венгрия является способным посредником, как показали последние две недели, и наша задача сейчас – объединить этот новый подход и попытаться убедить страны-члены Европейского Союза в плане Виктора Орбана.

Почему Украина не рассматривает Орбана в качестве посредника на переговорах с РФ

Мы рассматриваем это как "техническую" поездку. Он приехал сюда, четко выразил свою своеобразную позицию в этой войне: что мы должны прекратить защищаться. Потом он едет в Москву, встречается с Путиным и говорит о капитуляции Украины, – раскрывает ситуацию Подоляк в интервью журналистам derStandard.

Представитель ОП подчеркнул, что после визита Орбана в Москву оккупационная армия РФ нанесла ракетные удары по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Подоляк подчеркнул, что Орбан не понимает природу конфликта и не может выступать в качестве посредника на переговорах с РФ.

По его словам, посредниками могут быть только ЕС, Китай и США.

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