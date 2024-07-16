Российские пропагандисты распространили фейк о якобы подготовке Украиной "покушения на Орбана"

Российская пропаганда распространяет фейк о том, что украинские спецслужбы якобы готовили покушение на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перед его поездкой в Москву.
Главные тезисы
- Эти усилия пропагандистов направлены на создание выгодной информационной картины для достижения стратегических целей России.
- Фейки о покушении и правительстве в экзили цель посеять раздор и недоверие среди европейских государств для ослабления Европейского Союза.
- Ситуация, описанная в фейках, может привести к росту конфликтов, оккупации и увеличению военных расходов в Европе.
Пропагандисты РФ создали подлог популярного общественно-политического сайта
Пропагандисты опубликовали аудиозапись разговора, которая якобы состоялась между куратором и исполнителем покушения, как "доказательство".
Для распространения этой фальшивой новости россияне создали подлог популярного в Венгрии общественно-политического сайта Demokrata. Главный редактор издания уже подтвердил факт подделки.
В ЦПИ добавили, что этим фейком противник хочет посеять раздор и недоверие среди европейских государств и ослабить Европейский Союз.
Российские пропагандисты распространяют фейк о создании "украинского правительства в изгнании"
Со ссылкой на статью экс-премьера Швеции Карла Бильдта в журнале Foreign Policy пропагандисты заявляют, что если действующий Президент Владимир Зеленский проиграет в войне с Россией, Запад сформирует правительство Украины в экзиле, который разместят в Варшаве или в другом месте в Центральной Европе.
На самом деле, в статье европейский политик описывает свое видение мрачного сценария в случае гипотетической реализации призывов отдельных политиков к уменьшению помощи Украине.
Смысл статьи состоит в том, что Украина в том числе и вся Европа в целом столкнется с трагическими последствиями, на которые придется давать ответ европейским странам, подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций и добавили:
Правительство в экзили — это один из аспектов, но не самый главный. Это также оккупация, увеличение количества беженцев, рост военных расходов в Европе. А самое главное – опасность начала новых войн как в Европе, так и в других точках земного шара.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-