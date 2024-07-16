Российские пропагандисты распространили фейк о якобы подготовке Украиной "покушения на Орбана"

Российская пропаганда распространяет фейк о том, что украинские спецслужбы якобы готовили покушение на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перед его поездкой в Москву.

Пропагандисты РФ создали подлог популярного общественно-политического сайта

Пропагандисты опубликовали аудиозапись разговора, которая якобы состоялась между куратором и исполнителем покушения, как "доказательство".

Для распространения этой фальшивой новости россияне создали подлог популярного в Венгрии общественно-политического сайта Demokrata. Главный редактор издания уже подтвердил факт подделки.

Эти пропагандистские усилия направлены на создание выгодной Москве информационной картины для достижения ее стратегических целей. Подобными вбросами россия пытается дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества, чтобы взорвать поддержку нашего государства со стороны западных партнеров, говорится в сообщении. Поделиться

В ЦПИ добавили, что этим фейком противник хочет посеять раздор и недоверие среди европейских государств и ослабить Европейский Союз.

Российские пропагандисты распространяют фейк о создании "украинского правительства в изгнании"

Со ссылкой на статью экс-премьера Швеции Карла Бильдта в журнале Foreign Policy пропагандисты заявляют, что если действующий Президент Владимир Зеленский проиграет в войне с Россией, Запад сформирует правительство Украины в экзиле, который разместят в Варшаве или в другом месте в Центральной Европе.

На самом деле, в статье европейский политик описывает свое видение мрачного сценария в случае гипотетической реализации призывов отдельных политиков к уменьшению помощи Украине.

Смысл статьи состоит в том, что Украина в том числе и вся Европа в целом столкнется с трагическими последствиями, на которые придется давать ответ европейским странам, подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций и добавили: