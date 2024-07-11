Российская пропаганда распространяет фейк о том, что якобы страны Запада готовят новое украинское правительство в изгнании.
Главные тезисы
- Российская пропаганда активно распространяет фейк о создании "украинского правительства в изгнании", являющегося частью масштабной дезинформации.
- Описанная в статье идея о "правительстве в экзили" является выдумкой и манипуляцией, направленной на подталкивание к уменьшению поддержки Украины.
- Реальная угроза заключается в распространении ложной информации о терактах и военных действиях, направленной на дискредитацию Запада и возмущение межнациональных отношений.
- Публикации российских пропагандистов преследуют цель смешивать правдивые факты с выдумками, чтобы создать восприятие альтернативной реальности.
Пропагандисты РФ уверяют, что "Правительство в изгнании" разместят в Варшаве
Со ссылкой на статью экс-премьера Швеции Карла Бильдта в журнале Foreign Policy пропагандисты заявляют, что если действующий Президент Владимир Зеленский проиграет в войне с Россией, Запад сформирует правительство Украины в экзиле, который разместят в Варшаве или в другом месте в Центральной Европе.
На самом деле, в статье европейский политик описывает свое видение мрачного сценария в случае гипотетической реализации призывов отдельных политиков к уменьшению помощи Украине.
Смысл статьи состоит в том, что Украина в том числе и вся Европа в целом столкнется с трагическими последствиями, на которые придется давать ответ европейским странам, подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций и добавили:
Также Бильдт акцентирует, что Запад потеряет меньше продолжения поддержки Украины, чем в случае ее остановки.
Кроме того, по его мнению, оккупация Украины – это будет "пирровая победа" России, и в результате она неизбежно распадется.
Российские пропагандисты признали, что удар по Охматдету был спланирован
Российская пропаганда цинично начала распространять фейки о том, что якобы рядом с крупнейшей детской больницей страны Охматдет проходило совещание Генштаба.
Этим псевдожурналисты РФ разоблачили ужасную правду: террористический ракетный удар по медучреждению в центре Киева был спланирован заранее, специально по украинским детям.
Российский пропагандист Сергей Марков сразу после теракта РФ начал "разгонять" методичку о якобы "совещании Генштаба, которое проходило в здании рядом с "Охматдетом".
Марков обвиняет ВСУ, что "прикрываться гражданским населением это обычная тактика ИГИЛ и украинского бендеровского режима".
После сотен тысяч погибших гражданских украинцев в полномасштабной войне России против Украины у российского пропагандиста снова в повестке дня та же ложь:
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