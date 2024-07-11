Російські пропагандисти поширюють фейк про створення “українського уряду у вигнанні”

Російська пропаганда поширює фейк про те, що нібито країни Заходу готують новий український уряд у вигнанні.

Пропагандисти РФ запевняють, що “Уряд у вигнанні” розмістять у Варшаві

З посиланням на статтю експрем'єра Швеції Карла Більдта у журналі Foreign Policy пропагандисти заявляють, що якщо чинний Президент Володимир Зеленський програє у війні з Росією, Захід сформує уряд України в екзилі, який розмістять у Варшаві або в іншому місці в Центральній Європі.

Насправді у статті європейський політик описує своє бачення похмурого сценарію у випадку гіпотетичної реалізації закликів окремих політиків до зменшення допомоги Україні.

Сенс статті полягає у тому, що Україна зокрема і вся Європа загалом зіткнеться із трагічними наслідками, на які доведеться давати відповідь європейським країнам, підкреслили у Центрі стратегічних комунікацій і додали:

Уряд в екзилі – це один із аспектів, але не найголовніший. Це також окупація, збільшення кількості біженців, зростання військових витрат в Європі. А найголовніше – небезпека початку нових війн як в Європі, так і в інших точках земної кулі. Поширити

Також Більдт акцентує, що Захід втратить менше від продовження підтримки України, ніж у випадку її зупинки.

Окрім того, на його думку, окупація України – це буде "піррова перемога" Росії і в результаті вона неминуче розпадеться.

Російські пропагандисти визнали, що удар по Охматдиту було сплановано

Російська пропаганда цинічно почала розповсюджувати фейки про те, що нібито поряд з найбільшою дитячою лікарнею країни “Охматдит” проходила нарада Генштабу.

Цим самим псевдожурналісти РФ викрили жахливу правду: терористичний ракетний удар по медзакладу в центрі Києва було сплановано заздалегідь, спеціально по українских дітях.

Російський пропагандист Сергій Марков одразу після теракту РФ почав “розганяти” методичку про буцімто “нараду Генштабу, яка проходила у будівлі поряд з “Охматдитом”.

Марков звинувачує ЗСУ, що “прикриватися громадянським населенням це звичайна тактика ІДІЛ та українського бендерівського режиму”.

Після сотень тисяч загиблих цивільних українців у повномасштабній війні Росії проти України у російського пропагандиста знову на порядку денному та ж сама брехня: