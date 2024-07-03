Українців попереджають про фейкову сторінку "Укренерго" — що важливо знати
Категорія
Україна
Дата публікації

Українців попереджають про фейкову сторінку "Укренерго" — що важливо знати

Українців попереджають про фейкову сторінку "Укренерго" — що важливо знати
Джерело:  Укренерго

 “Укренерго” попереджає про фейкову сторінку компанії у Фейсбуці, з якої розповсюджується посилання для запису в нібито е-чергу до ТЦК.

Головні тези:

 

  • Українці мають бути обережні та не переходити за підозрілими посиланнями, щоб уникнути шахрайства
  • Графіки відключення світла в Україні плануються з 08:00 до 13:00 з використанням двох чи трьох черг відключень одночасно
  • Міністерство енергетики України попереджає про можливість довготривалих відключень світла взимку
  • Українцям рекомендується слідкувати за графіками відключень на офіційних сайтах та сторінках соцмереж обленерго

Шахраї створили фейкову сторінку “Укренерго”

Як відзначили у компанії, недоброчесні користувачі соцмереж знов використовують назву “Укренерго” для заманювання українців на свої сторінки.

Підписники прислали енергетикам черговий приклад відверто “клікбейтної” сторінки із фейковим попередженням про те, що “світла не буде”.

При цьому, шахраї, заради збільшення кількості відвідувань, не гребують жодними методами. Просто на фейсбук-сторінці фейкового “Укренерго” є посилання ще й на телеграм-канал, де нібито можна зробити запис в е-чергу для відвідання ТЦК, — йдеться у повідомленні.

В “Укренерго” закликали бути обачними у виборі джерела інформації і не переходити за підозрілими посиланнями.

Як діятимуть графіки відключення світла в Україні 3 липня

Як зазначається, 3 липня обленерго будуть застосовувати: з 08:00 до 13:00 — дві черги, в інші години доби — три черги відключень одночасно.

Причина заходів обмеження — високий рівень енергоспоживання через спеку. Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах та сторінках у соцмережах обленерго.

Як заявляли в енергокомпанії Yasno, за базовим сценарієм, взимку українці можуть щодня бути без світла по 12 годин.

Водночас в Міністерстві енергетики України заявляли, що поки зарано робити прогнози щодо тривалості відключень світла взимку.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Усі електростанції України можна відновити, але є одне "але"
ДТЕК
відновлення
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В Укренерго назвали терміни полегшення ситуації із відключеннями світла
енергосистема України
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як в Україні вимикатимуть світло 3 липня — графіки
Як в Україні вимикатимуть світло 3 липня — графіки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?