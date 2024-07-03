Українців попереджають про фейкову сторінку "Укренерго" — що важливо знати

“Укренерго” попереджає про фейкову сторінку компанії у Фейсбуці, з якої розповсюджується посилання для запису в нібито е-чергу до ТЦК.

Шахраї створили фейкову сторінку “Укренерго”

Як відзначили у компанії, недоброчесні користувачі соцмереж знов використовують назву “Укренерго” для заманювання українців на свої сторінки.

Підписники прислали енергетикам черговий приклад відверто “клікбейтної” сторінки із фейковим попередженням про те, що “світла не буде”.

При цьому, шахраї, заради збільшення кількості відвідувань, не гребують жодними методами. Просто на фейсбук-сторінці фейкового “Укренерго” є посилання ще й на телеграм-канал, де нібито можна зробити запис в е-чергу для відвідання ТЦК, — йдеться у повідомленні. Поширити

В “Укренерго” закликали бути обачними у виборі джерела інформації і не переходити за підозрілими посиланнями.

Як діятимуть графіки відключення світла в Україні 3 липня

Як зазначається, 3 липня обленерго будуть застосовувати: з 08:00 до 13:00 — дві черги, в інші години доби — три черги відключень одночасно.

Причина заходів обмеження — високий рівень енергоспоживання через спеку. Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах та сторінках у соцмережах обленерго.

Як заявляли в енергокомпанії Yasno, за базовим сценарієм, взимку українці можуть щодня бути без світла по 12 годин.

Водночас в Міністерстві енергетики України заявляли, що поки зарано робити прогнози щодо тривалості відключень світла взимку.