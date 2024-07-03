Українців попереджають про фейкову сторінку "Укренерго" — що важливо знати

“Укренерго” попереджає про фейкову сторінку компанії у Фейсбуці, з якої розповсюджується посилання для запису в нібито е-чергу до ТЦК.
Головні тези:
- Українці мають бути обережні та не переходити за підозрілими посиланнями, щоб уникнути шахрайства
- Графіки відключення світла в Україні плануються з 08:00 до 13:00 з використанням двох чи трьох черг відключень одночасно
- Міністерство енергетики України попереджає про можливість довготривалих відключень світла взимку
- Українцям рекомендується слідкувати за графіками відключень на офіційних сайтах та сторінках соцмереж обленерго
Шахраї створили фейкову сторінку “Укренерго”
Як відзначили у компанії, недоброчесні користувачі соцмереж знов використовують назву “Укренерго” для заманювання українців на свої сторінки.
Підписники прислали енергетикам черговий приклад відверто “клікбейтної” сторінки із фейковим попередженням про те, що “світла не буде”.
В “Укренерго” закликали бути обачними у виборі джерела інформації і не переходити за підозрілими посиланнями.
Як діятимуть графіки відключення світла в Україні 3 липня
Як зазначається, 3 липня обленерго будуть застосовувати: з 08:00 до 13:00 — дві черги, в інші години доби — три черги відключень одночасно.
Причина заходів обмеження — високий рівень енергоспоживання через спеку. Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах та сторінках у соцмережах обленерго.
Як заявляли в енергокомпанії Yasno, за базовим сценарієм, взимку українці можуть щодня бути без світла по 12 годин.
Водночас в Міністерстві енергетики України заявляли, що поки зарано робити прогнози щодо тривалості відключень світла взимку.
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