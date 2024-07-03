Украинцев предупреждают о фейковой странице "Укрэнерго" — что важно знать

"Укрэнерго" предупреждает о фейковой странице компании в Фейсбуке, с которой распространяется ссылка для записи в якобы е-очереди в ТЦК.
Главные тезисы
- Мошенники используют название "Укрэнерго" для привлечения аудитории на свои страницы, предлагая якобы записаться в очередь для посещения ТЦК.
- Графики отключения света 3 июля связаны с высоким уровнем энергопотребления из-за жары: с 08:00 до 13:00 будут две очереди отключений, в другое время — три одновременно.
- Yasno предупреждает о возможности ежедневных 12-часовых отключениях света зимой для украинцев.
- Министерство энергетики Украины пока не дает точных прогнозов относительно продолжительности отключений света в зимний период.
Мошенники создали фейковую страницу "Укрэнерго"
Как отметили в компании, недобродетели соцсетей снова используют название "Укрэнерго" для заманивания украинцев на свои страницы.
Подписчики прислали энергетикам очередной пример откровенно "кликбейтной" страницы с фейковым предупреждением о том, что "света не будет".
В Укрэнерго призвали быть осмотрительными в выборе источника информации и не переходить по подозрительным ссылкам.
Как будут действовать графики отключения света в Украине 3 июля
Как отмечается, 3 июля облэнерго будут применять: с 08:00 до 13:00 — две очереди, в другие часы суток — три очереди отключений одновременно.
Причина мер ограничения — высокий уровень энергопотребления из-за жары. Актуальные графики почасовых отключений можно узнать на сайтах и страницах в соцсетях облэнерго.
Как заявляли в энергокомпании Yasno, по базовому сценарию зимой украинцы могут ежедневно быть без света по 12 часов.
В то же время в Министерстве энергетики Украины заявляли, что пока рано делать прогнозы относительно продолжительности отключений света зимой.
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