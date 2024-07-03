Украинцев предупреждают о фейковой странице "Укрэнерго" — что важно знать

"Укрэнерго" предупреждает о фейковой странице компании в Фейсбуке, с которой распространяется ссылка для записи в якобы е-очереди в ТЦК.

Мошенники создали фейковую страницу "Укрэнерго"

Как отметили в компании, недобродетели соцсетей снова используют название "Укрэнерго" для заманивания украинцев на свои страницы.

Подписчики прислали энергетикам очередной пример откровенно "кликбейтной" страницы с фейковым предупреждением о том, что "света не будет".

При этом мошенники, ради увеличения количества посещений, не гнушаются никакими методами. Просто на фейсбук-странице фейкового "Укрэнерго" есть ссылка еще и на телеграмм-канал, где якобы можно сделать запись в е-очередь для посещения ТЦК, говорится в сообщении. Поделиться

В Укрэнерго призвали быть осмотрительными в выборе источника информации и не переходить по подозрительным ссылкам.

Как будут действовать графики отключения света в Украине 3 июля

Как отмечается, 3 июля облэнерго будут применять: с 08:00 до 13:00 — две очереди, в другие часы суток — три очереди отключений одновременно.

Причина мер ограничения — высокий уровень энергопотребления из-за жары. Актуальные графики почасовых отключений можно узнать на сайтах и страницах в соцсетях облэнерго.

Как заявляли в энергокомпании Yasno, по базовому сценарию зимой украинцы могут ежедневно быть без света по 12 часов.

В то же время в Министерстве энергетики Украины заявляли, что пока рано делать прогнозы относительно продолжительности отключений света зимой.