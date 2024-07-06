Фейкова артилерія. Західні журналісти висміяли новий винахід армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Фейкова артилерія. Західні журналісти висміяли новий винахід армії РФ

армія РФ
Джерело:  Forbes

Російські загарбники вимушені імпровізувати на полі бою, оскільки ЗСУ щоденно знищують десятки одиниць їхньої техніки. Цього разу західна преса звернула увагу на черговий винахід ворога, який важко назвати артилерією.

Головні тези:

  • Імпровізована польова гармата 2A28 є найхимернішим винаходом серед усіх ворожих знарядь.
  • Точність та ефективність цієї гармати на низькому рівні через незручне розташування та низьку віддачу.
  • Ворог вдається до безглуздої імпровізації лише через відсутність альтернативи після масштабних втрат.

Саморобна зброя росіян знову у центрі уваги

За словами журналістів, йдеться про імпровізовану польову гармату, відео “роботи” якої розлетілося соцмережами нещодавно.

Іноземні експерти зазначають, що її можна вважати найхимернішою та найменш ефективною з усіх ворожих саморобних знарядь.

Це 73-міліметрова гармата низького тиску 2А28, яку заповзятливі російські техніки зняли з бойової машини БМП-1 зразка 1960-х років і приварили до грубого лафета, щоб її можна було буксирувати, — пише видання.

На одному з відео можна побачити, як російський окупант заряджає і стріляє з гармати зі швидкістю один снаряд на кілька секунд.

В іншому ролику видно гармату 2A28, яка рухається за вантажівкою, що буксирує її.

Варто звернути увагу на те, що під час кожного пострілу 2A28 без вежі підстрибує на кілька сантиметрів, що критично впливає на її ефективність.

Чому новий винахід росіян є безглуздим

За словами фахівців, щоб розмістити 73-міліметрову гармату в 15-тонній БМП-1, конструктори 2А28 зменшили тиск усередині стовбура, унаслідок чого вийшла легка зброя з низькою віддачею.

Варто також зазначити, що точність стрільби на відстані вкрай низька — понад кілька сотень

Якщо стріляти з землі, без бронекорпуса, що забезпечує стійкість, то точність буде набагато гіршою. Усе це означає, що саморобна польова гармата 2A28 може спрацювати проти великих, нерухомих цілей, які перебувають на відстані не більше ніж кілька сотень метрів, — пише Forbes.

Що важливо розуміти, ворог вдається до такої дивної та безглуздої імпровізації лише тому, що у нього не залишилося іншого вибору на тлі масштабних втрат.

Як відомо, ЗСУ уже знищили щонайменше 1400 російських гаубиць і пускових установок.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи зможуть ЗСУ незабаром розпочати контрнаступ — прогноз генерала
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Військовий експерт оцінив умови для ЗСУ стосовно успішної оборони Часового Яру
війна
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили понад 1200 окупантів та 66 артсистем РФ протягом доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?