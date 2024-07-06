Фейкова артилерія. Західні журналісти висміяли новий винахід армії РФ

Російські загарбники вимушені імпровізувати на полі бою, оскільки ЗСУ щоденно знищують десятки одиниць їхньої техніки. Цього разу західна преса звернула увагу на черговий винахід ворога, який важко назвати артилерією.
Головні тези:
- Імпровізована польова гармата 2A28 є найхимернішим винаходом серед усіх ворожих знарядь.
- Точність та ефективність цієї гармати на низькому рівні через незручне розташування та низьку віддачу.
- Ворог вдається до безглуздої імпровізації лише через відсутність альтернативи після масштабних втрат.
Саморобна зброя росіян знову у центрі уваги
За словами журналістів, йдеться про імпровізовану польову гармату, відео “роботи” якої розлетілося соцмережами нещодавно.
Іноземні експерти зазначають, що її можна вважати найхимернішою та найменш ефективною з усіх ворожих саморобних знарядь.
На одному з відео можна побачити, як російський окупант заряджає і стріляє з гармати зі швидкістю один снаряд на кілька секунд.
В іншому ролику видно гармату 2A28, яка рухається за вантажівкою, що буксирує її.
Варто звернути увагу на те, що під час кожного пострілу 2A28 без вежі підстрибує на кілька сантиметрів, що критично впливає на її ефективність.
Чому новий винахід росіян є безглуздим
За словами фахівців, щоб розмістити 73-міліметрову гармату в 15-тонній БМП-1, конструктори 2А28 зменшили тиск усередині стовбура, унаслідок чого вийшла легка зброя з низькою віддачею.
Варто також зазначити, що точність стрільби на відстані вкрай низька — понад кілька сотень
Що важливо розуміти, ворог вдається до такої дивної та безглуздої імпровізації лише тому, що у нього не залишилося іншого вибору на тлі масштабних втрат.
Як відомо, ЗСУ уже знищили щонайменше 1400 російських гаубиць і пускових установок.
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