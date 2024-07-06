Фейкова артилерія. Західні журналісти висміяли новий винахід армії РФ

Російські загарбники вимушені імпровізувати на полі бою, оскільки ЗСУ щоденно знищують десятки одиниць їхньої техніки. Цього разу західна преса звернула увагу на черговий винахід ворога, який важко назвати артилерією.

Саморобна зброя росіян знову у центрі уваги

За словами журналістів, йдеться про імпровізовану польову гармату, відео “роботи” якої розлетілося соцмережами нещодавно.

Іноземні експерти зазначають, що її можна вважати найхимернішою та найменш ефективною з усіх ворожих саморобних знарядь.

Це 73-міліметрова гармата низького тиску 2А28, яку заповзятливі російські техніки зняли з бойової машини БМП-1 зразка 1960-х років і приварили до грубого лафета, щоб її можна було буксирувати, — пише видання. Поширити

На одному з відео можна побачити, як російський окупант заряджає і стріляє з гармати зі швидкістю один снаряд на кілька секунд.

В іншому ролику видно гармату 2A28, яка рухається за вантажівкою, що буксирує її.

Варто звернути увагу на те, що під час кожного пострілу 2A28 без вежі підстрибує на кілька сантиметрів, що критично впливає на її ефективність.

Russian military made an improvised artillery piece created out of the 73-mm 2A28 “Grom” gun from a BMP-1 on a towed wheelbase.

Source https://t.co/0fHhGcVaQw@jpartej @jpg2t785 @bayraktar_1love @GloOouD pic.twitter.com/Wk8EJ4wrYl — War Armor (@WarArmor13) July 1, 2024

Чому новий винахід росіян є безглуздим

За словами фахівців, щоб розмістити 73-міліметрову гармату в 15-тонній БМП-1, конструктори 2А28 зменшили тиск усередині стовбура, унаслідок чого вийшла легка зброя з низькою віддачею.

Варто також зазначити, що точність стрільби на відстані вкрай низька — понад кілька сотень

Якщо стріляти з землі, без бронекорпуса, що забезпечує стійкість, то точність буде набагато гіршою. Усе це означає, що саморобна польова гармата 2A28 може спрацювати проти великих, нерухомих цілей, які перебувають на відстані не більше ніж кілька сотень метрів, — пише Forbes. Поширити

Що важливо розуміти, ворог вдається до такої дивної та безглуздої імпровізації лише тому, що у нього не залишилося іншого вибору на тлі масштабних втрат.