ЗСУ знищили понад 1200 окупантів та 66 артсистем РФ протягом доби

Втрати Росії у війні проти України за добу з 5 на 6 липня становлять 1260 окупантів.

Що відомо про втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 549840 (+1260) осіб,

танків — 8153 (+11) од,

бойових броньованих машин — 15629 (+18) од,

артилерійських систем — 14897 (+66) од,

РСЗВ — 1115 (+0) од,

засобів ППО — 878 (+0) од,

літаків — 360 (+0) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11809 (+58),

крилатих ракет — 2351 (+9),

кораблів /катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 20053 (+76) од,

спеціальної техніки — 2479 (+6)

Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 139 бойових зіткнень на фронті.

Вчора агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах шість ракетних ударів (із застосуванням дванадцяти ракет), 55 авіаційних ударів (задіяв 72 КАБи), здійснив понад три тисячі обстрілів, 105 з них — із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема, в районах населених пунктів Вовчанськ, Руська Лозова, Глибоке, Курилівка, Степова Новоселівка, Ківшарівка Харківської області; Часів Яр, Торецьк, Нью-Йорк, Миколаївка, Вовче, Новоселівка Перша, Костянтинівка, Максимільянівка Донецької області; Гуляйполе Запорізької області.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні і штурмові дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Стариця і Липці.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу збільшилась до п’яти. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки і Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 21 атаці окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області, Терни на Донеччині та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито сім атак в районах Спірного та Виїмки Донецької області і Білогорівки на Луганщині.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили десять спроб противника прорвати нашу оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Андріївки Донецької області.

На Торецькому напрямку агресор досить активний — вчинив 18 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне та Нью-Йорк на Донеччині. Підтримував свої дії авіаударами.

На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 45 атак окупантів поблизу населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Яснобродівка, Новоселівка Перша, Уманське та Нетайлове Донецької області. Понад половину з них агресор здійснив біля Новоолександрівки та Новоселівки Першої.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Невельське та Костянтинівка, де ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку противник здійснив сім атак наших позицій в районах Костянтинівки, Водяного і Макарівки Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення. Ворог отримав жорстку відсіч біля Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах, що на лівобережжі Дніпра. Усі п’ять атаки російських загарбників успіху не мали.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території РФ.