ВСУ уничтожили более 1200 окупантов и 66 артсистем РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1200 окупантов и 66 артсистем РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

Потери России в войне против Украины в сутки с 5 на 6 июля составляют 1260 окупантов.

Главные тезисы

  • Армия РФ совершила 139 боевых столкновений на фронте и нанесла более 3 тыс. обстрелов, включая ракетные и авиационные удары.
  • Интенсивные бои произошли в Харьковском, Лиманском, Краматорском, Торецком и Покровском направлениях.
  • Силы обороны Украины успешно контролируют ситуацию, уничтожая вражескую технику и отражая атаки российских окупантов.

Что известно о потерях армии РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 549840 (+1260) человек,

  • танков - 8153 (+11) ед,

  • боевых бронированных машин - 15629 (+18) ед,

  • артиллерийских систем - 14897 (+66) ед,

  • РСЗО - 1115 (+0) ед,

  • средств ПВО - 878 (+0) ед,

  • самолетов - 360 (+0) ед,

  • вертолетов - 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11809 (+58),

  • крылатых ракет - 2351 (+9),

  • кораблей /катеров - 28 (+0) ед,

  • подводных лодок - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 20053 (+76) ед,

  • специальной техники - 2479 (+6)

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 139 боевых столкновений на фронте.

Вчера агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам шесть ракетных ударов (с применением двенадцати ракет), 55 авиационных ударов (задействовал 72 КАБ), совершил более трех тысяч обстрелов, 105 из них — из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиационных ударов, в частности, в районах населенных пунктов Волчанск, Русская Лозовая, Глубокое, Куриловка, Степная Новоселовка, Ковшаровка Харьковской области; Часов Яр, Торецк, Нью-Йорк, Николаевка, Волчье, Новоселовка Первая, Константиновка, Максимилиановка Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия при поддержке авиации, всего здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Старица и Липцы.

На Купянском направлении количество боеприкосновений за сутки увеличилось до пяти. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синковки и Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши войска воспрепятствовали 21 атаке оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области, Терны Донецкой области и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силами обороны отражены семь атак в районах Спорного и Выемки Донецкой области и Белогоровки в Луганской области.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили десять попыток противника прорвать нашу оборону в районах Клищиевки, Калиновки, Ивановского и Андреевки Донецкой области.

На Торецком направлении агрессор достаточно активен — совершил 18 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное и Нью-Йорк Донецкой области. Поддерживал свои действия авиаударами.

На Покровском направлении наши защитники отбивали 45 атак окупантов вблизи населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Прогресс, Яснобродовка, Новоселовка Первая, Уманское и Нетайлово Донецкой области. Более половины из них агрессор совершил возле Новоалександровки и Новоселовки Первой.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельское и Константиновка, где враг девять раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении противник совершил семь атак наших позиций в районах Константиновки, Водяного и Макаровки Донецкой области.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения. Враг получил жесткий отпор возле Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах на левобережье Днепра. Все пять атаки российских захватчиков не имели успеха.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Военный эксперт оценил условия для ВСУ по успешной обороне Часового Яра
Военный эксперт оценил условия для ВСУ по успешной обороне Часового Яра
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 17 штурмов армии РФ на Покровском направлении фронта
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удары ВСУ по России с рекордной дальностью — карта
СтратКом ВСУ
Удары ВСУ по России с рекордной дальностью

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?