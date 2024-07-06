ВСУ уничтожили более 1200 окупантов и 66 артсистем РФ в течение суток

Потери России в войне против Украины в сутки с 5 на 6 июля составляют 1260 окупантов.

Что известно о потерях армии РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 549840 (+1260) человек,

танков - 8153 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 15629 (+18) ед,

артиллерийских систем - 14897 (+66) ед,

РСЗО - 1115 (+0) ед,

средств ПВО - 878 (+0) ед,

самолетов - 360 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11809 (+58),

крылатых ракет - 2351 (+9),

кораблей /катеров - 28 (+0) ед,

подводных лодок - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 20053 (+76) ед,

специальной техники - 2479 (+6)

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 139 боевых столкновений на фронте.

Вчера агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам шесть ракетных ударов (с применением двенадцати ракет), 55 авиационных ударов (задействовал 72 КАБ), совершил более трех тысяч обстрелов, 105 из них — из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиационных ударов, в частности, в районах населенных пунктов Волчанск, Русская Лозовая, Глубокое, Куриловка, Степная Новоселовка, Ковшаровка Харьковской области; Часов Яр, Торецк, Нью-Йорк, Николаевка, Волчье, Новоселовка Первая, Константиновка, Максимилиановка Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия при поддержке авиации, всего здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Старица и Липцы.

На Купянском направлении количество боеприкосновений за сутки увеличилось до пяти. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синковки и Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши войска воспрепятствовали 21 атаке оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области, Терны Донецкой области и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силами обороны отражены семь атак в районах Спорного и Выемки Донецкой области и Белогоровки в Луганской области.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили десять попыток противника прорвать нашу оборону в районах Клищиевки, Калиновки, Ивановского и Андреевки Донецкой области.

На Торецком направлении агрессор достаточно активен — совершил 18 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное и Нью-Йорк Донецкой области. Поддерживал свои действия авиаударами.

На Покровском направлении наши защитники отбивали 45 атак окупантов вблизи населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Прогресс, Яснобродовка, Новоселовка Первая, Уманское и Нетайлово Донецкой области. Более половины из них агрессор совершил возле Новоалександровки и Новоселовки Первой.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельское и Константиновка, где враг девять раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении противник совершил семь атак наших позиций в районах Константиновки, Водяного и Макаровки Донецкой области.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения. Враг получил жесткий отпор возле Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах на левобережье Днепра. Все пять атаки российских захватчиков не имели успеха.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ.