Фейковая артиллерия. Западные журналисты высмеяли новое изобретение армии РФ

Российские захватчики вынуждены импровизировать на поле боя, поскольку ВСУ ежедневно уничтожают десятки единиц их техники. В этот раз западная пресса обратила внимание на очередное изобретение врага, которое трудно назвать артиллерией.
Главные тезисы
- Импровизированная полевая пушка 2A28 является самым причудливым изобретением среди всех вражеских орудий.
- Точность и эффективность пушки на низком уровне из-за неудобного расположения и низкой отдачи.
- Враг прибегает к бессмысленной импровизации только из-за отсутствия альтернативы после масштабных потерь.
Самодельное оружие россиян снова в центре внимания
По словам журналистов, речь идет об импровизированной полевой пушке, видео работы которой разлетелось соцсетями недавно.
Иностранные эксперты отмечают, что ее можно считать самым причудливым и наименее эффективным из всех вражеских самодельных орудий.
На одном из видео можно увидеть, как российский оккупант заряжает и стреляет из пушки со скоростью один снаряд в несколько секунд.
В другом ролике видна пушка 2A28, которая движется за буксующим ее грузовиком.
Следует обратить внимание на то, что при каждом выстреле 2A28 без башни подпрыгивает на несколько сантиметров, что критически влияет на ее эффективность.
Почему новое изобретение россиян бессмысленно
По словам специалистов, чтобы разместить 73-миллиметровую пушку в 15-тонной БМП-1, конструкторы 2А28 снизили давление внутри ствола, в результате чего получилось легкое оружие с низкой отдачей.
Следует также отметить, что точность стрельбы на расстоянии крайне низкая — более нескольких сотен метров.
Что важно понимать, враг прибегает к такой странной и бессмысленной импровизации только потому, что у него не осталось иного выбора на фоне масштабных потерь.
Как известно, ВСУ уже уничтожили не менее 1400 российских гаубиц и пусковых установок.
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