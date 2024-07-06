Фейковая артиллерия. Западные журналисты высмеяли новое изобретение армии РФ

Российские захватчики вынуждены импровизировать на поле боя, поскольку ВСУ ежедневно уничтожают десятки единиц их техники. В этот раз западная пресса обратила внимание на очередное изобретение врага, которое трудно назвать артиллерией.

Самодельное оружие россиян снова в центре внимания

По словам журналистов, речь идет об импровизированной полевой пушке, видео работы которой разлетелось соцсетями недавно.

Иностранные эксперты отмечают, что ее можно считать самым причудливым и наименее эффективным из всех вражеских самодельных орудий.

Это 73-миллиметровая пушка низкого давления 2А28, которую предприимчивые российские техники сняли с боевой машины БМП-1 образца 1960-х годов и приварили к грубому лафету, чтобы ее можно было буксировать, — пишет издание. Поделиться

На одном из видео можно увидеть, как российский оккупант заряжает и стреляет из пушки со скоростью один снаряд в несколько секунд.

В другом ролике видна пушка 2A28, которая движется за буксующим ее грузовиком.

Следует обратить внимание на то, что при каждом выстреле 2A28 без башни подпрыгивает на несколько сантиметров, что критически влияет на ее эффективность.

Russian military made an improvised artillery piece created out of the 73-mm 2A28 “Grom” gun from a BMP-1 on a towed wheelbase.

Source https://t.co/0fHhGcVaQw@jpartej @jpg2t785 @bayraktar_1love @GloOouD pic.twitter.com/Wk8EJ4wrYl — War Armor (@WarArmor13) July 1, 2024

Почему новое изобретение россиян бессмысленно

По словам специалистов, чтобы разместить 73-миллиметровую пушку в 15-тонной БМП-1, конструкторы 2А28 снизили давление внутри ствола, в результате чего получилось легкое оружие с низкой отдачей.

Следует также отметить, что точность стрельбы на расстоянии крайне низкая — более нескольких сотен метров.

Если стрелять из земли, без бронекорпуса, обеспечивающего устойчивость, то точность будет гораздо хуже. Все это означает, что самодельная полевая пушка 2A28 может сработать против больших, неподвижных целей, которые находятся на расстоянии не более нескольких сотен метров, — пишет Forbes. Поделиться

Что важно понимать, враг прибегает к такой странной и бессмысленной импровизации только потому, что у него не осталось иного выбора на фоне масштабных потерь.