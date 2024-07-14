В Минэнерго опровергли фейк об экспорте электроэнергии за границу

В Минэнерго призвали бытовых потребителей следить за официальной информацией, размещаемой на официальных сайтах министерств или операторов систем распределения облэнерго в их регионе.
Главные тезисы
- По словам заместителя министра энергетики Украины, экспорта электроэнергии из нашего государства не происходит и не планируется.
- Минэнерго призывает потребителей использовать официальную информацию о потреблении электроэнергии.
- Механизм очередей использования электроэнергии позволяет ущемлять потребление и компенсировать дефицит в энергосистеме Украины.
Экспорт электроэнергии из Украины пока не планируется
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, отвечая на вопрос о мифах о том, что якобы Украина продает ток за границу.
В Минэнерго призвали бытовых потребителей использовать только официальную информацию, которая размещается на официальных сайтах министерств или операторов систем распределения облэнерго в их регионе, поскольку именно они являются источником достоверной информации.
Как работает отключение света очередями — объяснение Укрэнерго
Энергетики, ограничивая использование электроэнергии в Украине, пользуются так называемым механизмом очередей. Стало известно, что это схема и как она работает.
Потребители каждой области, не входящие в список объектов критической инфраструктуры, разделены на шесть очередей. Очередь, по словам энергетиков, это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт.
Сколько очередей применять во всех регионах одновременно определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита электронергии в системе.
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