В Минэнерго опровергли фейк об экспорте электроэнергии за границу

В Минэнерго призвали бытовых потребителей следить за официальной информацией, размещаемой на официальных сайтах министерств или операторов систем распределения облэнерго в их регионе.

Экспорт электроэнергии из Украины пока не планируется

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, отвечая на вопрос о мифах о том, что якобы Украина продает ток за границу.

Прежде всего, хочется опровергнуть. Экспорта (электричества – ред.) нет, не происходит и не планируется. И количество таких враждебных ИПСО, она достаточно значительна, и, конечно, Минэнерго выступает с официальными сообщениями (на опровержение этих вбросов — ред.) Николай Колесник Заместитель министра энергетики Украины

В Минэнерго призвали бытовых потребителей использовать только официальную информацию, которая размещается на официальных сайтах министерств или операторов систем распределения облэнерго в их регионе, поскольку именно они являются источником достоверной информации.

Как работает отключение света очередями — объяснение Укрэнерго

Энергетики, ограничивая использование электроэнергии в Украине, пользуются так называемым механизмом очередей. Стало известно, что это схема и как она работает.

Потребители каждой области, не входящие в список объектов критической инфраструктуры, разделены на шесть очередей. Очередь, по словам энергетиков, это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт.

Потребление в областях отличается по объемам, поскольку зависит от уровня потребления критической инфраструктуры и количества промышленных предприятий, импортирующих более 80% объема своего потребления (их отключать нельзя, согласно постановлению Кабмина), — объясняют энергетики. Поделиться

Сколько очередей применять во всех регионах одновременно определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита электронергии в системе.