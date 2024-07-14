У Міненерго спростували фейк про експорт електроенергії за кордон
Категорія
Економіка
Дата публікації

У Міненерго спростували фейк про експорт електроенергії за кордон

Українська енергетика
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

У Міненерго закликали побутових споживачів слідкувати за офіційною інформацією, яка розміщується на офіційних сайтах міністерств чи операторів систем розподілу обленерго у їхньому регіоні.

Головні тези:

  • За словами заступника міністра енергетики України експорту електроенергії з нашої держави не відбувається і не планується.
  • Міненерго закликає споживачів використовувати офіційну інформацію щодо споживання електроенергії.
  • Механізм черг використання електроенергії дозволяє обмежувати споживання та компенсувати дефіцит у енергосистемі України.

Експорт електроенергії з України поки не планується

Про це у ефірі телемарафону “Єдині новини” заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник, відповідаючи на питання щодо міфів про те, що нібито Україна продає струм за кордон.

Перш за все, хочеться спростувати. Експорту (електрики — ред.) немає, не відбувається і не планується. І кількість таких ворожих ІПСО, вона досить значна, і, звісно, Міненерго виступає з офіційними повідомленнями (на спростування цих вкидів — ред.)

Микола Колісник

Микола Колісник

Заступник міністра енергетики України

У Міненерго закликали побутових споживачів послуговуватися лише офіційною інформацією, яка розміщується на офіційних сайтах міністерств чи операторів систем розподілу обленерго у їхньому регіоні, бо саме вони є джерелом достовірної інформації.

Як працює відключення світла чергами — пояснення Укренерго

Енергетики, обмежуючи використання електроенергії в Україні, користуються так званим механізмом черг. Стало відомо, що це за схема і як вона працює.

Споживачі кожної області, які не входять до переліку об’єктів критичної інфраструктури, поділені на шість черг. Черга, за словами енергетиків, це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.

Споживання в областях відрізняється за обсягами, оскільки залежить від рівня споживання критичної інфраструктури, та кількості промислових підприємств, які імпортують понад 80% обсягу свого споживання (їх відключати не можна, відповідно до постанови Кабміну), — пояснюють енергетики.

Скільки черг застосовувати у всіх регіонах одночасно — визначає Диспетчерський центр "Укренерго" для компенсації дефіциту електронергії в системі.

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