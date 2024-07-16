Російські пропагандисти поширили фейк про нібито підготовку Україною “замаху на Орбана”

Російська пропаганда поширює фейк про те, що українські спецслужби нібито готували замах на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана перед його поїздкою до Москви.
Головні тези:
- Ці зусилля пропагандистів спрямовані на створення вигідної інформаційної картини для досягнення стратегічних цілей Росії.
- Фейки про замах та уряд в екзилі мають на меті посіяти розбрат та недовіру серед європейських держав для ослаблення Європейського Союзу.
- Ситуація, описана у фейках, може призвести до зростання конфліктів, окупації та збільшення військових витрат в Європі.
Пропагандисти РФ створили підробку популярного суспільно-політичного сайту
Пропагандисти опублікували аудіозапис розмови, який нібито відбувся між куратором та виконавцем замаху, як "доказ".
Для поширення цієї фальшивої новини росіяни створили підробку популярного в Угорщині суспільно-політичного сайту Demokrata. Головний редактор видання вже підтвердив факт підробки.
В ЦПД додали, що цим фейком противник хоче посіяти розбрат і недовіру серед європейських держав та ослабити Європейський Союз.
Російські пропагандисти поширюють фейк про створення “українського уряду у вигнанні”
З посиланням на статтю експрем'єра Швеції Карла Більдта у журналі Foreign Policy пропагандисти заявляють, що якщо чинний Президент Володимир Зеленський програє у війні з Росією, Захід сформує уряд України в екзилі, який розмістять у Варшаві або в іншому місці в Центральній Європі.
Насправді у статті європейський політик описує своє бачення похмурого сценарію у випадку гіпотетичної реалізації закликів окремих політиків до зменшення допомоги Україні.
Сенс статті полягає у тому, що Україна зокрема і вся Європа загалом зіткнеться із трагічними наслідками, на які доведеться давати відповідь європейським країнам, підкреслили у Центрі стратегічних комунікацій і додали:
Уряд в екзилі — це один із аспектів, але не найголовніший. Це також окупація, збільшення кількості біженців, зростання військових витрат в Європі. А найголовніше — небезпека початку нових війн як в Європі, так і в інших точках земної кулі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-