Російські пропагандисти поширили фейк про нібито підготовку Україною “замаху на Орбана”

Російська пропаганда поширює фейк про те, що українські спецслужби нібито готували замах на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана перед його поїздкою до Москви.

Пропагандисти РФ створили підробку популярного суспільно-політичного сайту

Пропагандисти опублікували аудіозапис розмови, який нібито відбувся між куратором та виконавцем замаху, як "доказ".

Для поширення цієї фальшивої новини росіяни створили підробку популярного в Угорщині суспільно-політичного сайту Demokrata. Головний редактор видання вже підтвердив факт підробки.

Ці пропагандистські зусилля спрямовані на створення вигідної москві інформаційної картини для досягнення її стратегічних цілей. Подібними вкидами росія намагається дискредитувати Україну в очах світової спільноти, щоб підірвати підтримку нашої держави з боку західних партнерів, — йдеться у дописі. Поширити

В ЦПД додали, що цим фейком противник хоче посіяти розбрат і недовіру серед європейських держав та ослабити Європейський Союз.

Російські пропагандисти поширюють фейк про створення “українського уряду у вигнанні”

З посиланням на статтю експрем'єра Швеції Карла Більдта у журналі Foreign Policy пропагандисти заявляють, що якщо чинний Президент Володимир Зеленський програє у війні з Росією, Захід сформує уряд України в екзилі, який розмістять у Варшаві або в іншому місці в Центральній Європі.

Насправді у статті європейський політик описує своє бачення похмурого сценарію у випадку гіпотетичної реалізації закликів окремих політиків до зменшення допомоги Україні.

Сенс статті полягає у тому, що Україна зокрема і вся Європа загалом зіткнеться із трагічними наслідками, на які доведеться давати відповідь європейським країнам, підкреслили у Центрі стратегічних комунікацій і додали: