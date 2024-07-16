Країни ЄС влаштували Угорщині так звану “м'яку ізоляцію" після зустрічей прем'єр-міністра Віктора Орбана з кремлівським диктатором Володимиром Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Головні тези:
- Країни ЄС влаштували бойкот Угорщині після зустрічей прем'єр-міністра Орбана з Путіним та Сі Цзіньпіном.
- Орбан використав своє головування в Раді ЄС для проведення зустрічей, що викликали обурення у європейських політиків.
- Лідери країн-членів ЄС саботували неформальні зустрічі в Угорщині, не відправляючи своїх високопосадовців.
- Європарламентарії вимагали позбавити Угорщину права голосу в ЄС через дії Орбана, що завдавають шкоду авторитету країни.
- Дії Угорщини під час головування в Раді ЄС мають серйозні наслідки та можуть призвести до втрати довіри з боку інших країн-членів ЄС.
Що відомо про бойкот Угорщини з боку країн ЄС
У матеріалі видання зазначається, що у липні Угорщина почала головувати в Раді ЄС.
Зокрема, Угорщина отримала повноваження визначати порядок денний блоку та проводити низку зустрічей з іншими європейськими чиновниками до кінця року.
Однак прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використав повноваження для так званої “миротворчої місії” з врегулювання розв’язаної Росією злочинної війни проти України шляхом зустрічей з кремлівським диктатором Володимиром Путіним та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Окрім цього Орбан провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та кандидатом у президенти від республіканців на виборах у США Дональдом Трампом.
Більшість з цих зустрічей викликала обурення у європейських політиків.
Як у ЄС відповідають на дії Угорщини
Зокрема, лідери інших країн почали саботувати неформальні зустрічі в межах порядку денного ЄС, які влада Угорщини проводить у Будпешті.
Наприклад, у вівторок багато країн ЄС не відправили своїх міністрів на зустріч енергетичних чиновників.
Зокрема, представники Естонії, Фінляндії, Литви та Швеції підтвердили журналістам видання, що не надсиламуть високопосадовців зі своїх країн на такі неформальні зустрічі в Будапешті.
Латвія та Словенія також заявили, що розглядають це або приймають рішення в кожному конкретному випадку.
За словами одного з естонських дипломатів, під зустрічей із Путіним, Сі Цзіньпіном та Трампом Орбан зловживав головуванням Угорщини в ЄС і тим самим завдав серйозної шкоди авторитету своєї країни в очах інших держав-членів.
Група членів Європейського парламенту навіть вимагала від ЄС позбавити Угорщину права голосу, стверджуючи, що Орбан "вже завдав значної шкоди, використовуючи та зловживаючи роллю голови Ради ЄС".
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