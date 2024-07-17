Орбан звернувся до ЄС з цинічною пропозицією стосовно РФ

Лідер Угорщини Віктор Орбан неочікувано для всіх запропонував Європейському Союзу відновити дипломатичні відносини з Росією, навіть попри її загарбницьку війну проти України.

Орбан знову просуває інтереси Путіна на європейській арені

Як вдалося дізнатися журналістам, угорський прем’єр після свого "мирного турне" написав листа очільнику Європейської ради Шарлю Мішелю.

У ньому розкрита "лаконічна оцінка" нещодавніх перемовин з українським лідером, нелегітимним президентом Росії, главами Китаю і Туреччини, а також республіканцем Дональдом Трампом.

Окрім того, Орбан озвучив "деякі пропозиції для загального розгляду".

Загалом можна констатувати, що інтенсивність військового конфлікту (війни РФ проти України — ред.) в найближчому майбутньому радикально посилиться, — прогнозує прем’єр Угорщини. Поширити

Окрім того, вказано, що Орбан закликає до:

переговорів із Китаєм про "мирну конференцію",

відновлення дипломатичних відносин із Росією

"політичного наступу" на країни Глобального Півдня.

Орбан знову почав вихваляти Трампа

У листі угорського лідера не обійшлося без критики чинного американського президента Джо Байдена та компліментів на адресу його головного опонента Дональда Трампа.

На переконання Віктора Орбана, після ймовірної перемоги на виборах республіканець "не буде чекати своєї інавгурації, а буде готовий негайно виступити як мирний посередник".

Прем’єр Угорщини також запевнив, що експрезидент США уже має детальні та обґрунтовані плани для завершення війни РФ проти України.