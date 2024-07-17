Лидер Венгрии Виктор Орбан неожиданно для всех предложил Европейскому Союзу возобновить дипломатические отношения с Россией, даже несмотря на ее захватническую войну против Украины.

Орбан снова продвигает интересы Путина на европейской арене

Как удалось узнать журналистам, венгерский премьер после своего "мирного турне" написал письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю.

В нем раскрыта "лаконичная оценка" недавних переговоров с украинским лидером, нелегитимным президентом России, главами Китая и Турции, а также республиканцем Дональдом Трампом.

Кроме того, Орбан озвучил некоторые предложения для общего рассмотрения.

В целом можно констатировать, что интенсивность военного конфликта (войны РФ против Украины — ред.) в ближайшем будущем радикально усилится, — прогнозирует премьер Венгрии. Поделиться

Кроме того, указано, что Орбан призывает к:

переговоров с Китаем о "мирной конференции",

возобновление дипломатических отношений с Россией

"политическому наступлению" на страны Глобального Юга.

Орбан снова начал восхвалять Трампа

В письме венгерского лидера не обошлось без критики действующего американского президента Джо Байдена и комплиментов его главному оппоненту Дональду Трампу.

По мнению Виктора Орбана, после вероятной победы на выборах республиканец "не будет ждать своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить как мирный посредник".

Премьер Венгрии также заверил, что у экс-президента США уже есть детальные и обоснованные планы для завершения войны РФ против Украины.