Орбан обратился к ЕС с циничным предложением относительно РФ
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Орбан обратился к ЕС с циничным предложением относительно РФ

Орбан
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Источник:  Bild

Лидер Венгрии Виктор Орбан неожиданно для всех предложил Европейскому Союзу возобновить дипломатические отношения с Россией, даже несмотря на ее захватническую войну против Украины.

Главные тезисы

  • Виктор Орбан предложил ЕС возобновить дипломатические отношения с Россией, несмотря на ситуацию в Украине.
  • Венгерский лидер также выразил свою поддержку Дональду Трампу, высказав предположения о его возможной роли в урегулировании войны.
  • Письмо Орбана главе Европейского совета содержит контроверсиальные высказывания и дерзкие предложения.

Орбан снова продвигает интересы Путина на европейской арене

Как удалось узнать журналистам, венгерский премьер после своего "мирного турне" написал письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю.

В нем раскрыта "лаконичная оценка" недавних переговоров с украинским лидером, нелегитимным президентом России, главами Китая и Турции, а также республиканцем Дональдом Трампом.

Кроме того, Орбан озвучил некоторые предложения для общего рассмотрения.

В целом можно констатировать, что интенсивность военного конфликта (войны РФ против Украины — ред.) в ближайшем будущем радикально усилится, — прогнозирует премьер Венгрии.

Кроме того, указано, что Орбан призывает к:

  • переговоров с Китаем о "мирной конференции",

  • возобновление дипломатических отношений с Россией

  • "политическому наступлению" на страны Глобального Юга.

Орбан снова начал восхвалять Трампа

В письме венгерского лидера не обошлось без критики действующего американского президента Джо Байдена и комплиментов его главному оппоненту Дональду Трампу.

По мнению Виктора Орбана, после вероятной победы на выборах республиканец "не будет ждать своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить как мирный посредник".

Премьер Венгрии также заверил, что у экс-президента США уже есть детальные и обоснованные планы для завершения войны РФ против Украины.

Я более чем убежден, что в случае вероятной победы президента Трампа финансовое бремя между США и ЕС существенно изменится в пользу ЕС, когда речь идет о финансовой поддержке Украины.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

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