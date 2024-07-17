Лидер Венгрии Виктор Орбан неожиданно для всех предложил Европейскому Союзу возобновить дипломатические отношения с Россией, даже несмотря на ее захватническую войну против Украины.
Главные тезисы
- Виктор Орбан предложил ЕС возобновить дипломатические отношения с Россией, несмотря на ситуацию в Украине.
- Венгерский лидер также выразил свою поддержку Дональду Трампу, высказав предположения о его возможной роли в урегулировании войны.
- Письмо Орбана главе Европейского совета содержит контроверсиальные высказывания и дерзкие предложения.
Орбан снова продвигает интересы Путина на европейской арене
Как удалось узнать журналистам, венгерский премьер после своего "мирного турне" написал письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю.
В нем раскрыта "лаконичная оценка" недавних переговоров с украинским лидером, нелегитимным президентом России, главами Китая и Турции, а также республиканцем Дональдом Трампом.
Кроме того, Орбан озвучил некоторые предложения для общего рассмотрения.
Кроме того, указано, что Орбан призывает к:
переговоров с Китаем о "мирной конференции",
возобновление дипломатических отношений с Россией
"политическому наступлению" на страны Глобального Юга.
Орбан снова начал восхвалять Трампа
В письме венгерского лидера не обошлось без критики действующего американского президента Джо Байдена и комплиментов его главному оппоненту Дональду Трампу.
По мнению Виктора Орбана, после вероятной победы на выборах республиканец "не будет ждать своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить как мирный посредник".
Премьер Венгрии также заверил, что у экс-президента США уже есть детальные и обоснованные планы для завершения войны РФ против Украины.
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