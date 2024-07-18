Президентка Єврокомісії розкритикувала Орбана за “миротворчу зустріч” із Путіним — відео

18 липня під час виступу в Європарламенті Урсула фон дер Ляєн назвала візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви «не чим іншим, як місією умиротворення».

Урсула фон дер Ляєн розкритикувала Віктора Орбана

Президентка Єврокомісії та кандидатка на переобрання на цю посаду Урсула фон дер Ляєн наголосила, що «Росія робить ставку на те, що Європа і Захід стануть мʼякими, і дехто в Європі підіграє їй».

Два тижні тому європейський прем’єр-міністр їздив до Москви. Ця так звана мирна місія була не чим іншим, як місією умиротворення. Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що за кілька днів після “миротворчого візиту Орбана“ Росія вдарила по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві.

На її думку, це була не помилка, а меседж:

Наша відповідь має бути так само ясною: ніхто не хоче миру більше, ніж народ України, — справедливого і тривалого миру. […] І Європа буде поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно — це наш меседж. Поширити

Що відомо про «мирне турне» Орбана

2 липня Віктор Орбан приїхав до Києва, де провів переговори з Володимиром Зеленським. Це був його перший візит до України від початку повномасштабної війни. Орбан під час зустрічі хоч і назвав війну вторгненням Росії, але просив Зеленського про припинення вогню.

Уже 5 липня Орбан приїхав до Москви і зустрівся з диктатором РФ Володимиром Путіним. Однією з ключових тем зустрічі була війна РФ проти України та її «мирне врегулювання». 8 липня Орбан в рамках своєї «мирної місії» приїхав до Китаю.

У той же день Зеленський заявив, що не знав, що Орбан після Києва вирушить до Москви. Він зауважив, що Орбан не може бути посередником у питанні закінчення війни — таку роль можуть виконувати США, Китай і колективний ЄС, тобто сили, які здатні стримати Росію економічно і військовою міццю.