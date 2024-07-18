Президентка Єврокомісії розкритикувала Орбана за “миротворчу зустріч” із Путіним — відео

18 липня під час виступу в Європарламенті Урсула фон дер Ляєн назвала візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви «не чим іншим, як місією умиротворення».
Головні тези:
- Президентка Єврокомісії назвала візит Орбана до Путіна “місією умиротворення”, критикуючи його за підтримку Росії у війні проти України.
- Урсула фон дер Ляєн підкреслила важливість підтримки України Європою та закликала світ віддати перевагу справедливому та тривалому миру.
- Зустріч Орбана з Путіним та його поїздка до Китаю викликали неоднозначні реакції у керівництва ЄС та МЗС Євросоюзу.
Урсула фон дер Ляєн розкритикувала Віктора Орбана
Президентка Єврокомісії та кандидатка на переобрання на цю посаду Урсула фон дер Ляєн наголосила, що «Росія робить ставку на те, що Європа і Захід стануть мʼякими, і дехто в Європі підіграє їй».
Урсула фон дер Ляєн зазначила, що за кілька днів після “миротворчого візиту Орбана“ Росія вдарила по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві.
На її думку, це була не помилка, а меседж:
Що відомо про «мирне турне» Орбана
2 липня Віктор Орбан приїхав до Києва, де провів переговори з Володимиром Зеленським. Це був його перший візит до України від початку повномасштабної війни. Орбан під час зустрічі хоч і назвав війну вторгненням Росії, але просив Зеленського про припинення вогню.
Уже 5 липня Орбан приїхав до Москви і зустрівся з диктатором РФ Володимиром Путіним. Однією з ключових тем зустрічі була війна РФ проти України та її «мирне врегулювання». 8 липня Орбан в рамках своєї «мирної місії» приїхав до Китаю.
У той же день Зеленський заявив, що не знав, що Орбан після Києва вирушить до Москви. Він зауважив, що Орбан не може бути посередником у питанні закінчення війни — таку роль можуть виконувати США, Китай і колективний ЄС, тобто сили, які здатні стримати Росію економічно і військовою міццю.
Керівництво ЄС поїздки Орбана розкритикувало. Міністри закордонних справ Євросоюзу планують ігнорувати саміт у Будапешті, який запланований на 28 і 29 серпня.
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