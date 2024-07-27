Сила України перевищила всі очікування — Орбан

Угорський лідер Віктор Орбан неочікувано заявив, що вважає Україну сильною державою. Ба більше, він додав, що український народ "успішно і з безпрецедентною силою" протистоїть Росії.
Головні тези:
- Орбан наголосив на важливості “нового покликання” України.
- Попри це, він висловив сумніви щодо можливості членства України в ЄС та НАТО.
- Лідер Угорщини акцентує на необхідності зміцнення Європейського союзу як економічного проєкту, а не політичного.
Орбан публічно похвалив Україну
Він також нагадав про те, що мільйони українців були змушені покинути батьківщину, однак ті, що залишилися захищати свою країну, “чинять опір успішно і з безпрецедентною силою".
На переконання Віктора Орбана завдяки тому, що Україна знайшла покликання, вона відкрила для себе новий сенс свого існування.
Він також припустив, що це надає сили українській нації.
Орбан озвучив негативний прогноз щодо членства України в ЄС та НАТО
На переконання угорського лідера, Україна не стане членом НАТО чи ЄС, тому що "у нас, європейців, не вистачить грошей".
Він також цинічно додав, що Україна в результаті просто стане буферною державою з гарантіями від США та Росії.
Ба більше, поплічник Путіна вкотре публічно розкритикував Європейський союз як політичне формування.
Орбан продовжує наполягати на тому, що від ЄС як політичного проєкту потрібно відмовитися, його потрібно зміцнювати як економічний проєкт.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-