Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може дуже скоро отримати нового союзника у ЄС зі схожою політичною позицією.

Що відомо про прихильні до Орбана проросійські політичні сили у ЄС

Зазначається, що у той час, як націоналістично налаштовані європейські політики схиляються до більш поміркованих позицій після перемоги на парламентських виборах в ЄС, потужним союзником Орбана може стати лідер Австрійської партії свободи Герберт Кікль.

Аналітики підкреслюють, що партія Кікля FPO має серйозні шанси на перемогу на наступних парламентських виборах.

Герберт Кікль

У цьому разі ЄС стане ще складніше продовжувати надавати допомогу Україні на тлі продовження розв’язаної Росією злочинної війни, а також чинити опір скандальним діям Орбана.

Кікль відкрито та цинічно заявив, що керівниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нібито причетна до розпалювання війни Росії проти України.

Він також підтримує позицію Орбана щодо того, що Україні необхідно припинити чинити опір збройній російській агресії і погодитись на вимоги Кремля.

Окрім цього тиск на Україну щодо необхідності проведення переговорів з Росією чинить Словаччина.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також підтримує дружні стосунки з Москвою, домігся припинення його країною допомоги Україні та виступає проти членства України у НАТО.

Однак Фіцо не став приєднуватись до альянсу Орбана та Кікля.

Що відомо про загрозу з боку альянсу Орбана та Кікля

У разі, якщо Кікль за прикладом Орбана почне блокувати рішення ЄС щодо України, обходити їхнє вето стане набагато складніше.

Я вважаю, що ухвалювати подальші санкції буде дедалі важче. Якщо буде уряд FPO, то це буде не тільки Орбан. І тоді Австрія стане однією з потенційних країн, які можуть накласти вето, - попереджає голова аналітичного центру Австрійського товариства європейської політики Пауль Шмідт. Поширити

Представники партії Кікля заявляють, що вони єдині серйозно ставляться до нейтралітету Австрії, закріпленого конституційно.

Багато австрійців вважають, що уникнення будь-яких конфронтацій з такими великими державами, як Росія, убезпечить їх.

Опитування показують, що явна більшість виборців хочуть, щоб країна залишалася нейтральною.

Тому Кікль загалом обережно стверджує, що його політика щодо України стосується загроз нейтралітету Австрії, а не прямо вихваляє Путіна.