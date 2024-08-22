В Орбана скандально відреагували на Курську операцію ЗСУ

В апараті угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана прокоментували контрнаступ ЗСУ у Курській області РФ. За словами керівника апарату Гергея Гуяша, Угорщина продовжує виступати за мир.
Головні тези:
- Угорщина продовжує виступати за мир навіть на тлі операції ЗСУ в Курській області РФ.
- В Орбана хочуть від України припинення вогню на Курщині.
- В адміністрації Орбана критикують контрнаступ ЗСУ у Курській області.
В Угорщині лицемірно забажали миру на тлі операції ЗСУ на Курщині
Гуяш заявив, що Угорщина "продовжує бути прихильницею миру"
Водночас керівник апарату угорського премʼєра сказав, що попри війну, Україна та Росія не мають забувати, що вони відповідають за енергетичну безпеку Європи.
В Орбана відкрито погрожують ЄС напливом мігрантів у разі введення санкцій
Зазначається, що Суд справедливості ЄС наклав на Угорщину штраф у розмірі 200 млн євро і додатковий щоденний штраф у розмірі 1 млн євро через невиконання прем’єр-міністром Віктором Орбаном попередньої вимоги щодо захисту прохачів притулку.
Орбан уже обіцяв помститися у червні за це рішення, що є одним із кількох питань, що затьмарюють початок його перебування на посаді голови ЄС у другій половині 2024 року.
У разі провалу цих переговорів, Угорщина, які пригрозив Гуляш, видаватиме мігрантам “квитки в один кінець до Брюсселя”.
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