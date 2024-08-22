В Орбана скандально відреагували на Курську операцію ЗСУ
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В Орбана скандально відреагували на Курську операцію ЗСУ

Орбан
Джерело:  online.ua

В апараті угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана прокоментували контрнаступ ЗСУ у Курській області РФ. За словами керівника апарату Гергея Гуяша, Угорщина продовжує виступати за мир.

Головні тези:

  • Угорщина продовжує виступати за мир навіть на тлі операції ЗСУ в Курській області РФ.
  • В Орбана хочуть від України припинення вогню на Курщині.
  • В адміністрації Орбана критикують контрнаступ ЗСУ у Курській області.

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Україна не тільки захищається, а й атакує. Ми хочемо припинення вогню і миру, — прокоментував він операцію ЗСУ на Курщині.

Водночас керівник апарату угорського премʼєра сказав, що попри війну, Україна та Росія не мають забувати, що вони відповідають за енергетичну безпеку Європи.

В Орбана відкрито погрожують ЄС напливом мігрантів у разі введення санкцій

Зазначається, що Суд справедливості ЄС наклав на Угорщину штраф у розмірі 200 млн євро і додатковий щоденний штраф у розмірі 1 млн євро через невиконання прем’єр-міністром Віктором Орбаном попередньої вимоги щодо захисту прохачів притулку.

Орбан уже обіцяв помститися у червні за це рішення, що є одним із кількох питань, що затьмарюють початок його перебування на посаді голови ЄС у другій половині 2024 року.

У разі провалу цих переговорів, Угорщина, які пригрозив Гуляш, видаватиме мігрантам “квитки в один кінець до Брюсселя”.

Нам слід якнайшвидше дійти згоди, оскільки ми не хотіли б платити великі суми щодня. Але якщо Брюссель хоче прийняти мігрантів, ми можемо допомогти, — зазначив керівник канцлерії Орбана.

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