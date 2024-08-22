В Орбана скандально відреагували на Курську операцію ЗСУ

В апараті угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана прокоментували контрнаступ ЗСУ у Курській області РФ. За словами керівника апарату Гергея Гуяша, Угорщина продовжує виступати за мир.

В Угорщині лицемірно забажали миру на тлі операції ЗСУ на Курщині

Гуяш заявив, що Угорщина "продовжує бути прихильницею миру"

Україна не тільки захищається, а й атакує. Ми хочемо припинення вогню і миру, — прокоментував він операцію ЗСУ на Курщині. Поширити

Водночас керівник апарату угорського премʼєра сказав, що попри війну, Україна та Росія не мають забувати, що вони відповідають за енергетичну безпеку Європи.

В Орбана відкрито погрожують ЄС напливом мігрантів у разі введення санкцій

Зазначається, що Суд справедливості ЄС наклав на Угорщину штраф у розмірі 200 млн євро і додатковий щоденний штраф у розмірі 1 млн євро через невиконання прем’єр-міністром Віктором Орбаном попередньої вимоги щодо захисту прохачів притулку.

Орбан уже обіцяв помститися у червні за це рішення, що є одним із кількох питань, що затьмарюють початок його перебування на посаді голови ЄС у другій половині 2024 року.

У разі провалу цих переговорів, Угорщина, які пригрозив Гуляш, видаватиме мігрантам “квитки в один кінець до Брюсселя”.