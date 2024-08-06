Орбан створює власну опозицію у Європарламенті
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Орбан створює власну опозицію у Європарламенті

Віктор Орбан
Джерело:  Politico

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан створює опозицію з крайніх правих європейських політиків у Європарламенті, навколо власної партії "Фідес". 

Головні тези:

  • Орбан формує опозицію в Європарламенті з крайніх правих політиків на чолі зі своєю партією "Фідес".
  • Створення нової політичної сили під назвою "Патріоти Європи" дає Орбану можливість зберігати вплив в ЄС та розширювати свою політику.
  • Нова опозиційна група поки не має значного впливу, але може змінити політичну картину в Європарламенті у майбутньому.
  • Зростання чисельності групи "Патріоти" може призвести до руйнування згуртованості ЄС та впливати на ключові аспекти бюджету, розширення та зовнішню політику.
  • Спроби контролювати дії Орбана знаходяться під загрозою з появою нової опозиційної сили, що може вплинути на міжнародні відносини, включаючи політику стосовно України.

Що відомо про протидію Орбана спробам ізоляції його у ЄС

У матеріалі видання зазначається, що створення прем’єр-міністром Угорщини опозиційної сили у Європарламенті, сконцентрованої навколо його партії "Фідес" руйнує зусилля інших європейських політиків щодо ізоляції Орбана через його скандальні дії та проросійську політику.

Зокрема, нова політична сила, створена Орбаном, яка отримала назву "Патріоти Європи", вже стала третім за величиною блоком у Європарламенті.

Успіх ініціативи Орбана - видатне досягнення... Створення групи "Патріоти" демонструє, що Орбан набагато менш ізольований, ніж спочатку передбачалося, і здатний створити коаліцію однодумців, які поділяють його стратегічну мету - створення "Європи національних держав, - йдеться у матеріалі видання.

Орбан сформував власну опозиційну політичну силу у ЄС
Віктор Орбан

Підкреслюється, що у найближчій перспективі ця політична сила не зможе змінити балансу сил у Європарламенті чи здійснювати суттєвий вплив на політику ЄС, оскільки проєвропейські центристи зберігають значну більшість у Брюсселі.

Таким чином, "Патріоти" залишаться в опозиції з обмеженими можливостями впливати на законодавчий процес ЄС. Розмір групи забезпечить їй більше фінансування, видимості та популярності в парламентських засіданнях, але їй буде відмовлено в будь-якому істотному представництві в керівних органах парламенту - таких як голови комітетів, - пояснюють автори матеріалу.

Чим загрожує політиці ЄС зростання впливу нової опозиційної сили Орбана

Однак журналісти прогнозують, що у подальшому зміни у політичному балансі сил у Європарламенті зазнають змін і виявляться серйозними.

Наразі створена Орбаном опозиційна сила контролює лише одне місце в Раді, та має опосередкований вплив ще на два місця , Нідерланди та Італію.

Однак кількість представників групи "Патріоти” у Єврораді з часом, ймовірно, збільшиться, оскільки восени очікується проведення виборів в в Австрії та Чехії, де також до влади можуть прийти ультраправі партії.

Такий розвиток подій ризикує підірвати згуртованість ЄС у ключових галузях, насамперед у бюджеті ЄС, розширенні та зовнішній політиці - особливо коли йдеться про Україну. За допомогою суміші умовлянь і фінансового викручування рук ЄС поки що знайшов способи обійти повторювані вето Орбана щодо України. Але значнішу та більш рішучу групу буде набагато складніше стримати, - попереджають автори матеріалу.

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