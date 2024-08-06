Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан створює опозицію з крайніх правих європейських політиків у Європарламенті, навколо власної партії "Фідес".
Головні тези:
- Орбан формує опозицію в Європарламенті з крайніх правих політиків на чолі зі своєю партією "Фідес".
- Створення нової політичної сили під назвою "Патріоти Європи" дає Орбану можливість зберігати вплив в ЄС та розширювати свою політику.
- Нова опозиційна група поки не має значного впливу, але може змінити політичну картину в Європарламенті у майбутньому.
- Зростання чисельності групи "Патріоти" може призвести до руйнування згуртованості ЄС та впливати на ключові аспекти бюджету, розширення та зовнішню політику.
- Спроби контролювати дії Орбана знаходяться під загрозою з появою нової опозиційної сили, що може вплинути на міжнародні відносини, включаючи політику стосовно України.
Що відомо про протидію Орбана спробам ізоляції його у ЄС
У матеріалі видання зазначається, що створення прем’єр-міністром Угорщини опозиційної сили у Європарламенті, сконцентрованої навколо його партії "Фідес" руйнує зусилля інших європейських політиків щодо ізоляції Орбана через його скандальні дії та проросійську політику.
Зокрема, нова політична сила, створена Орбаном, яка отримала назву "Патріоти Європи", вже стала третім за величиною блоком у Європарламенті.
Підкреслюється, що у найближчій перспективі ця політична сила не зможе змінити балансу сил у Європарламенті чи здійснювати суттєвий вплив на політику ЄС, оскільки проєвропейські центристи зберігають значну більшість у Брюсселі.
Чим загрожує політиці ЄС зростання впливу нової опозиційної сили Орбана
Однак журналісти прогнозують, що у подальшому зміни у політичному балансі сил у Європарламенті зазнають змін і виявляться серйозними.
Наразі створена Орбаном опозиційна сила контролює лише одне місце в Раді, та має опосередкований вплив ще на два місця , Нідерланди та Італію.
Однак кількість представників групи "Патріоти” у Єврораді з часом, ймовірно, збільшиться, оскільки восени очікується проведення виборів в в Австрії та Чехії, де також до влади можуть прийти ультраправі партії.
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