Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан создает оппозицию из крайне правых европейских политиков в Европарламенте, вокруг собственной партии "Фидес".

Что известно о противодействии Орбана попыткам изоляции его в ЕС

В материале издания отмечается, что создание премьер-министром Венгрии оппозиционной силы в Европарламенте, сконцентрированной вокруг его партии "Фидес", разрушает усилия других европейских политиков по изоляции Орбана из-за его скандальных действий и пророссийской политики.

В частности, новая политическая сила, созданная Орбаном, получившая название "Патриоты Европы", уже стала третьим по величине блоком в Европарламенте.

Успех инициативы Орбана - выдающееся достижение... Создание группы "Патриоты" демонстрирует, что Орбан гораздо менее изолирован, чем изначально предполагалось, и способен создать коалицию единомышленников, разделяющих его стратегическую цель - создание "Европы национальных государств", говорится в материале издания. Поделиться

Виктор Орбан

Подчеркивается, что в ближайшей перспективе эта политическая сила не сможет изменить баланс сил в Европарламенте или оказать существенное влияние на политику ЕС, поскольку проевропейские центристы сохраняют значительное большинство в Брюсселе.

Таким образом, Патриоты останутся в оппозиции с ограниченными возможностями влиять на законодательный процесс ЕС. Размер группы обеспечит ей большее финансирование, видимость и популярность в парламентских заседаниях, но ей будет отказано в любом существенном представительстве в руководящих органах парламента - таких как председатели комитетов, - объясняют авторы материала. Поделиться

Чем грозит политике ЕС рост влияния новой оппозиционной силы Орбана

Однако журналисты прогнозируют, что в дальнейшем изменения в политическом балансе сил в Европарламенте претерпят изменения и окажутся серьезными.

В настоящее время созданная Орбаном оппозиционная сила контролирует только одно место в Совете и имеет опосредованное влияние еще на два места, Нидерланды и Италию.

Однако количество представителей группы "Патриоты" в Евросовете со временем, вероятно, увеличится, поскольку осенью ожидается проведение выборов в Австрии и Чехии, где также к власти могут прийти ультраправые партии.