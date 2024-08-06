Орбан создает собственную оппозицию в Европарламенте
Категория
Политика
Дата публикации

Орбан создает собственную оппозицию в Европарламенте

Виктор Орбан
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Источник:  Politico

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан создает оппозицию из крайне правых европейских политиков в Европарламенте, вокруг собственной партии "Фидес".

Главные тезисы

  • Виктор Орбан создает свою оппозицию в Европарламенте, объединяя крайне правых политиков в группу “Патриоты Европы”.
  • Новая политическая сила, созданная Орбаном, уже занимает третье по величине место в Европарламенте, что может изменить политическую картину в будущем.
  • Пока оппозиционная группа не оказывает значительного влияния на законодательный процесс ЕС, но ее рост может подорвать сплоченность ЕС в ключевых аспектах.
  • Орбан стремится создать “Европу национальных государств”, что вызывает опасения в отношении международных отношений и политики в отношении Украины.
  • Создание оппозиционной силы Виктора Орбана может привести к серьезным изменениям в политическом балансе сил в Европарламенте и оказать влияние на руководство парламента и ключевые аспекты бюджета, расширения и внешней политики ЕС.

Что известно о противодействии Орбана попыткам изоляции его в ЕС

В материале издания отмечается, что создание премьер-министром Венгрии оппозиционной силы в Европарламенте, сконцентрированной вокруг его партии "Фидес", разрушает усилия других европейских политиков по изоляции Орбана из-за его скандальных действий и пророссийской политики.

В частности, новая политическая сила, созданная Орбаном, получившая название "Патриоты Европы", уже стала третьим по величине блоком в Европарламенте.

Успех инициативы Орбана - выдающееся достижение... Создание группы "Патриоты" демонстрирует, что Орбан гораздо менее изолирован, чем изначально предполагалось, и способен создать коалицию единомышленников, разделяющих его стратегическую цель - создание "Европы национальных государств", говорится в материале издания.

Орбан сформировал собственную оппозиционную политическую силу в ЕС
Виктор Орбан

Подчеркивается, что в ближайшей перспективе эта политическая сила не сможет изменить баланс сил в Европарламенте или оказать существенное влияние на политику ЕС, поскольку проевропейские центристы сохраняют значительное большинство в Брюсселе.

Таким образом, Патриоты останутся в оппозиции с ограниченными возможностями влиять на законодательный процесс ЕС. Размер группы обеспечит ей большее финансирование, видимость и популярность в парламентских заседаниях, но ей будет отказано в любом существенном представительстве в руководящих органах парламента - таких как председатели комитетов, - объясняют авторы материала.

Чем грозит политике ЕС рост влияния новой оппозиционной силы Орбана

Однако журналисты прогнозируют, что в дальнейшем изменения в политическом балансе сил в Европарламенте претерпят изменения и окажутся серьезными.

В настоящее время созданная Орбаном оппозиционная сила контролирует только одно место в Совете и имеет опосредованное влияние еще на два места, Нидерланды и Италию.

Однако количество представителей группы "Патриоты" в Евросовете со временем, вероятно, увеличится, поскольку осенью ожидается проведение выборов в Австрии и Чехии, где также к власти могут прийти ультраправые партии.

Такое развитие событий рискует подорвать сплоченность ЕС в ключевых отраслях, прежде всего в бюджете ЕС, расширении и внешней политике, особенно когда речь идет об Украине. С помощью смеси уговоров и финансового выкручивания рук ЕС пока нашел способы обойти повторяющиеся вето Орбана по Украине. Но более значительную и более решительную группу будет гораздо сложнее сдержать, - предупреждают авторы материала.

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