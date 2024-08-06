Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан создает оппозицию из крайне правых европейских политиков в Европарламенте, вокруг собственной партии "Фидес".
Главные тезисы
- Виктор Орбан создает свою оппозицию в Европарламенте, объединяя крайне правых политиков в группу “Патриоты Европы”.
- Новая политическая сила, созданная Орбаном, уже занимает третье по величине место в Европарламенте, что может изменить политическую картину в будущем.
- Пока оппозиционная группа не оказывает значительного влияния на законодательный процесс ЕС, но ее рост может подорвать сплоченность ЕС в ключевых аспектах.
- Орбан стремится создать “Европу национальных государств”, что вызывает опасения в отношении международных отношений и политики в отношении Украины.
- Создание оппозиционной силы Виктора Орбана может привести к серьезным изменениям в политическом балансе сил в Европарламенте и оказать влияние на руководство парламента и ключевые аспекты бюджета, расширения и внешней политики ЕС.
Что известно о противодействии Орбана попыткам изоляции его в ЕС
В материале издания отмечается, что создание премьер-министром Венгрии оппозиционной силы в Европарламенте, сконцентрированной вокруг его партии "Фидес", разрушает усилия других европейских политиков по изоляции Орбана из-за его скандальных действий и пророссийской политики.
В частности, новая политическая сила, созданная Орбаном, получившая название "Патриоты Европы", уже стала третьим по величине блоком в Европарламенте.
Подчеркивается, что в ближайшей перспективе эта политическая сила не сможет изменить баланс сил в Европарламенте или оказать существенное влияние на политику ЕС, поскольку проевропейские центристы сохраняют значительное большинство в Брюсселе.
Чем грозит политике ЕС рост влияния новой оппозиционной силы Орбана
Однако журналисты прогнозируют, что в дальнейшем изменения в политическом балансе сил в Европарламенте претерпят изменения и окажутся серьезными.
В настоящее время созданная Орбаном оппозиционная сила контролирует только одно место в Совете и имеет опосредованное влияние еще на два места, Нидерланды и Италию.
Однако количество представителей группы "Патриоты" в Евросовете со временем, вероятно, увеличится, поскольку осенью ожидается проведение выборов в Австрии и Чехии, где также к власти могут прийти ультраправые партии.
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