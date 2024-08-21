Боррель призвал партнеров Украины снять ограничения на удары ВСУ по России

Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель считает, что снятие ограничений от партнеров Украины на использование сил и средств против российских оккупантов поможет продвижению мирных усилий и спасет жизнь украинцев. Также он подчеркнул, что Курская операция "нанесла серьезный удар по нарративам российского президента Путина".

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Снятие ограничений на использование сил и средств против российских военных, участвующих в агрессии против Украины, согласно международному праву, имело бы несколько важных последствий, — написал Боррель на своей странице в соцсети X. Поделиться

По словам дипломата, речь идет о следующих последствиях:

усиление самообороны Украины, лишение России "возможности для нападений и бомбардировок украинских городов и инфраструктуры".

спасение жизни и уменьшение разрушений в Украине.

помощь в продвижении мирных усилий.

Ukraine’s Kursk offensive is a severe blow to Russian President Putin’s narrative.



Lifting restrictions on the use of capabilities vs the Russian military involved in aggression against Ukraine, in accordance with international law, would have several important effects:



1/3 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 21, 2024

Также Боррель анонсировал встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, которая состоится на следующей неделе.

Я с нетерпением жду встречи с ним в Брюсселе и дискуссии с министрами иностранных дел и обороны ЕС на следующей неделе, чтобы продвинуться вперед в нашей поддержке Украины. Жозеп Боррель Высокий представитель Европейского Союза

Украина получит еще 1 млрд евро военной помощи

Об этом 24 июня в Люксембурге на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Чрезвычайная прибыль с начислений на замороженные в Европе российские активы — но не активы сами по себе — будут использованы как можно скорее в пользу Украины. 1,4 млрд евро будут доступны в течение следующего месяца, и еще один миллиард — до конца года. Это будет направлено в Украину с целью достижения трех целей: поставок средств ПВО, боеприпасов и поддержки украинской промышленности.

Он отметил, что военная поддержка для Украины остается сегодня наиболее важным вопросом для стран-членов в очень практическом измерении. Украина остро требует больше средств противовоздушной защиты, больше боеприпасов и поддержки в развитии собственной оборонной промышленности.