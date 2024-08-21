Боррель призвал партнеров Украины снять ограничения на удары ВСУ по России

Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель считает, что снятие ограничений от партнеров Украины на использование сил и средств против российских оккупантов поможет продвижению мирных усилий и спасет жизнь украинцев. Также он подчеркнул, что Курская операция "нанесла серьезный удар по нарративам российского президента Путина".
Главные тезисы
- Снятие ограничений на удары ВСУ по российским оккупантам поможет продвижению мирных усилий и спасет жизни украинцев.
- Согласно Жозепу Боррелю, такой шаг лишит Россию возможности для нападений и бомбардировок украинских городов и инфраструктуры.
- Снятие ограничений на использование сил и средств против российских военных поможет усилить самооборону Украины.
Боррель призвал Запад снять ограничения на удары ВСУ по РФ
По словам дипломата, речь идет о следующих последствиях:
усиление самообороны Украины, лишение России "возможности для нападений и бомбардировок украинских городов и инфраструктуры".
спасение жизни и уменьшение разрушений в Украине.
помощь в продвижении мирных усилий.
Ukraine’s Kursk offensive is a severe blow to Russian President Putin’s narrative.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 21, 2024
Lifting restrictions on the use of capabilities vs the Russian military involved in aggression against Ukraine, in accordance with international law, would have several important effects:
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Также Боррель анонсировал встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, которая состоится на следующей неделе.
Украина получит еще 1 млрд евро военной помощи
Об этом 24 июня в Люксембурге на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.
Чрезвычайная прибыль с начислений на замороженные в Европе российские активы — но не активы сами по себе — будут использованы как можно скорее в пользу Украины. 1,4 млрд евро будут доступны в течение следующего месяца, и еще один миллиард — до конца года. Это будет направлено в Украину с целью достижения трех целей: поставок средств ПВО, боеприпасов и поддержки украинской промышленности.
Он отметил, что военная поддержка для Украины остается сегодня наиболее важным вопросом для стран-членов в очень практическом измерении. Украина остро требует больше средств противовоздушной защиты, больше боеприпасов и поддержки в развитии собственной оборонной промышленности.
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