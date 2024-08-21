Боррель призвал партнеров Украины снять ограничения на удары ВСУ по России
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Боррель призвал партнеров Украины снять ограничения на удары ВСУ по России

Боррель
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Источник:  Жозеп Боррель

Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель считает, что снятие ограничений от партнеров Украины на использование сил и средств против российских оккупантов поможет продвижению мирных усилий и спасет жизнь украинцев. Также он подчеркнул, что Курская операция "нанесла серьезный удар по нарративам российского президента Путина".

Главные тезисы

  • Снятие ограничений на удары ВСУ по российским оккупантам поможет продвижению мирных усилий и спасет жизни украинцев.
  • Согласно Жозепу Боррелю, такой шаг лишит Россию возможности для нападений и бомбардировок украинских городов и инфраструктуры.
  • Снятие ограничений на использование сил и средств против российских военных поможет усилить самооборону Украины.

Боррель призвал Запад снять ограничения на удары ВСУ по РФ

Снятие ограничений на использование сил и средств против российских военных, участвующих в агрессии против Украины, согласно международному праву, имело бы несколько важных последствий, — написал Боррель на своей странице в соцсети X.

По словам дипломата, речь идет о следующих последствиях:

  • усиление самообороны Украины, лишение России "возможности для нападений и бомбардировок украинских городов и инфраструктуры".

  • спасение жизни и уменьшение разрушений в Украине.

  • помощь в продвижении мирных усилий.

Также Боррель анонсировал встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, которая состоится на следующей неделе.

Я с нетерпением жду встречи с ним в Брюсселе и дискуссии с министрами иностранных дел и обороны ЕС на следующей неделе, чтобы продвинуться вперед в нашей поддержке Украины.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Высокий представитель Европейского Союза

Украина получит еще 1 млрд евро военной помощи

Об этом 24 июня в Люксембурге на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Чрезвычайная прибыль с начислений на замороженные в Европе российские активы — но не активы сами по себе — будут использованы как можно скорее в пользу Украины. 1,4 млрд евро будут доступны в течение следующего месяца, и еще один миллиард — до конца года. Это будет направлено в Украину с целью достижения трех целей: поставок средств ПВО, боеприпасов и поддержки украинской промышленности.

Он отметил, что военная поддержка для Украины остается сегодня наиболее важным вопросом для стран-членов в очень практическом измерении. Украина остро требует больше средств противовоздушной защиты, больше боеприпасов и поддержки в развитии собственной оборонной промышленности.

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