Боррель закликав партнерів України зняти обмеження на удари ЗСУ по Росії
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Боррель закликав партнерів України зняти обмеження на удари ЗСУ по Росії

Боррель
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Джерело:  Жозеп Боррель

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель вважає, що зняття обмежень від партнерів України на використання сил та засобів проти російських окупантів допоможе просуванню мирних зусиль та врятує життя українців. Також він наголосив, що Курська операція "завдала серйозного удару по наративу російського президента Путіна".

Головні тези:

  • Зняття обмежень на удари ЗСУ по російських окупантах сприятиме просуванню мирних зусиль та рятуванню життів українців.
  • Цей крок позбавить Росію можливості для нападів та бомбардувань українських міст і інфраструктури.
  • Україні виділять ще 1 млрд євро військової допомоги, що дозволить забезпечити постачання засобів ППО, боєприпасів та підтримку промисловості.

Боррель закликав Захід зняти обмеження на удари ЗСУ по РФ

Зняття обмежень на використання сил і засобів проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права, мало б кілька важливих наслідків, — написав Боррель на своїй сторінці у соцмережі X.

За словами дипломата, йдеться про такі наслідки:

  • посилення самооборони України, позбавлення Росії "можливості для нападів і бомбардувань українських міст та інфраструктури".

  • порятунок життя і зменшення руйнувань в Україні.

  • допомогу щодо просування мирних зусиль.

Також Боррель анонсував зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, яка відбудеться наступного тижня.

Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним у Брюсселі та дискусії з міністрами закордонних справ та оборони ЄС наступного тижня, щоб просунутися вперед у нашій підтримці України.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Високий представник Європейського Союзу

Україна отримає ще 1 млрд євро військової допомоги — Боррель

Про це 24 червня у Люксембурзі на пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Надзвичайний прибуток з нарахувань на російські активи, що заморожені в Європі, — але не активи самі по собі, — будуть використані якомога швидше на користь України. 1,4 млрд євро будуть доступними протягом наступного місяця, і ще один мільярд — до кінця року. Це буде направлено в Україну з метою досягнення трьох цілей: поставок засобів ППО, боєприпасів та для підтримки української промисловості.

Він зауважив, що військова підтримка для України залишається сьогодні найбільш важливим питанням для країн-членів у дуже практичному вимірі. Україна гостро потребує більше засобів протиповітряного захисту, більше боєприпасів, та підтримки у розвитку власної оборонної промисловості.

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