Боррель жорстко висловився щодо заблокування коштів для України у Європейському фонді миру

Ситуація, коли ЄС не може перерахувати Україні вже виділені кошти в рамках Європейського фонду миру, і не може цього зробити вже понад рік внаслідок вето з боку однієї країни-члена (Угорщини — ред.), є ганебною, вона є соромом, з якого на цьому етапі немає конструктивного виходу. Про це казав у Брюсселі 22 липня під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Це ганебна ситуація щодо заблокування коштів Європейського фонду миру — Боррель

Саме так він відповів на запитання про те, чи існує дипломатичний або адміністративний шлях, щоб подолати вето Угорщини на використання багатомільярдних міждержавних внесків в рамках ЄФМ, через що страждає не лише Україна, але й країни-члени, які не можуть отримати компенсації за вже надану Україні військову допомогу.

В тому, що стосується Європейського фонду миру, ви знаєте, я втратив надію, що він може бути розблокований. Вже більше одного року нас просять вчинити тиск, знайти рішення, зробити інші речі… Але у ці дні це сором. Лише сором. І не тому, що ми не можемо надати військову допомогу для України. А ще й тому, що ці гроші мають бути сплачені країнам-членам, які вже надали Україні цю військову допомогу, і Україна її отримала. Ці країни-члени не отримали компенсації за те, що зробили у минулому. Тож вони мають небагато стимулів, щоб робити це у майбутньому. Жозеп Боррель Високий представник Євросоюзу з зовнішньої політики та політики безпеки

Тож я не знаю, як це вирішити. Але на сьогодні я кваліфікую це як ганебну ситуацію. Поширити

На початку серпня Україна отримає перший транш від заморожених активів РФ

Високий представник Євросоюзу з зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оголосив, що ЄС скерує перший транш від заморожених активів Росії на закупівлю зброї для України на початку серпня.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі 22 липня.

Боррель на засіданні "повідомив міністрам про прогрес стосовно першого траншу в 1,4 мільярда євро".

Він, "як очікується, буде перерахований на початку серпня — наступного тижня", уточнив топдипломат ЄС. Раніше він говорив, що кошти будуть перераховані в липні. Поширити

За його словами, ці кошті будуть спрямовані на закупівлю пріоритетного військове обладнання для України — засобів протиповітряної оборони, артилерійські снаряди та озброєнь в української промисловості.

Тобто ми не просто надаватимемо військову підтримку Україні, а й ізсередини самої України. Що, певна річ, є найлогічнішим та найефективнішим шляхом, яким ми можемо піти.

Нагадаємо, Євросоюз у червні погодив використання частини надприбутків від заморожених російських активів на військову допомогу Україні. Рішення схвалили попри опір Угорщини.