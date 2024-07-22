Боррель жорстко висловився щодо заблокування коштів для України у Європейському фонді миру

Ситуація, коли ЄС не може перерахувати Україні вже виділені кошти в рамках Європейського фонду миру, і не може цього зробити вже понад рік внаслідок вето з боку однієї країни-члена (Угорщини — ред.), є ганебною, вона є соромом, з якого на цьому етапі немає конструктивного виходу. Про це казав у Брюсселі 22 липня під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ високий представник ЄС Жозеп Боррель.
Головні тези:
- ЄС не може перерахувати Україні кошти в рамках Європейського фонду миру через блокування з боку Угорщини, що спричинило ганебну ситуацію.
- Жозеп Боррель висловив розчарування обговорюваною проблемою та назвав її соромом.
- Євросоюз підтримує Україну як військово, так і фінансово, надаючи не лише допомогу, але й інвестуючи в українську промисловість.
Це ганебна ситуація щодо заблокування коштів Європейського фонду миру — Боррель
Саме так він відповів на запитання про те, чи існує дипломатичний або адміністративний шлях, щоб подолати вето Угорщини на використання багатомільярдних міждержавних внесків в рамках ЄФМ, через що страждає не лише Україна, але й країни-члени, які не можуть отримати компенсації за вже надану Україні військову допомогу.
На початку серпня Україна отримає перший транш від заморожених активів РФ
Високий представник Євросоюзу з зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оголосив, що ЄС скерує перший транш від заморожених активів Росії на закупівлю зброї для України на початку серпня.
Про це він сказав на пресконференції за підсумками засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі 22 липня.
Боррель на засіданні "повідомив міністрам про прогрес стосовно першого траншу в 1,4 мільярда євро".
За його словами, ці кошті будуть спрямовані на закупівлю пріоритетного військове обладнання для України — засобів протиповітряної оборони, артилерійські снаряди та озброєнь в української промисловості.
Тобто ми не просто надаватимемо військову підтримку Україні, а й ізсередини самої України. Що, певна річ, є найлогічнішим та найефективнішим шляхом, яким ми можемо піти.
Нагадаємо, Євросоюз у червні погодив використання частини надприбутків від заморожених російських активів на військову допомогу Україні. Рішення схвалили попри опір Угорщини.
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