Боррель жестко высказался по поводу заблокирования средств для Украины в Европейском фонде мира

Ситуация, когда ЕС не может перечислить Украине уже выделенные средства в рамках Европейского фонда мира, и не может этого сделать уже более года в результате вето со стороны одной страны-члена (Венгрии — ред.), позорна, она является стыдом, из которого на на этом этапе нет конструктивного выхода. Об этом говорил в Брюсселе 22 июля во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.
Главные тезисы
- ЕС не может выделить Украине средства из-за блокировки со стороны Венгрии, что вызвало недовольство Жозепа Борреля.
- Высокий представитель ЕС выразил разочарование и назвал ситуацию стыдом.
- Ситуация с заблокированными средствами в Европейском фонде мира является предметом обсуждения и требует активных шагов для разрешения.
Это позорная ситуация с заблокированием средств Европейского фонда мира — Боррель
Именно так он ответил на вопрос о том, существует ли дипломатический или административный путь для преодоления вето Венгрии на использование многомиллиардных межгосударственных взносов в рамках ЕФМ, из-за чего страдает не только Украина, но и страны-члены, которые не могут получить компенсации за уже предоставленную. Украине военная помощь.
В начале августа Украина получит первый транш от замороженных активов РФ
Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель объявил, что ЕС направит первый транш от замороженных активов России на закупку оружия для Украины в начале августа.
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе 22 июля.
Боррель на заседании "уведомил министров о прогрессе относительно первого транша в 1,4 миллиарда евро".
По его словам, эти средства будут направлены на закупку приоритетного военного оборудования для Украины — средств противовоздушной обороны, артиллерийских снарядов и вооружений в украинской промышленности.
То есть, мы не просто будем оказывать военную поддержку Украине, но и изнутри самой Украины. Что, конечно, является самым логичным и эффективным путем, по которому мы можем пойти.
Напомним, Евросоюз в июне согласовал использование части сверхдоходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Решения одобрили несмотря на сопротивление Венгрии.
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