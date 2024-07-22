Боррель жестко высказался по поводу заблокирования средств для Украины в Европейском фонде мира
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Боррель жестко высказался по поводу заблокирования средств для Украины в Европейском фонде мира

Боррель
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Источник:  Укринформ

Ситуация, когда ЕС не может перечислить Украине уже выделенные средства в рамках Европейского фонда мира, и не может этого сделать уже более года в результате вето со стороны одной страны-члена (Венгрии — ред.), позорна, она является стыдом, из которого на на этом этапе нет конструктивного выхода. Об этом говорил в Брюсселе 22 июля во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Главные тезисы

  • ЕС не может выделить Украине средства из-за блокировки со стороны Венгрии, что вызвало недовольство Жозепа Борреля.
  • Высокий представитель ЕС выразил разочарование и назвал ситуацию стыдом.
  • Ситуация с заблокированными средствами в Европейском фонде мира является предметом обсуждения и требует активных шагов для разрешения.

Это позорная ситуация с заблокированием средств Европейского фонда мира — Боррель

Именно так он ответил на вопрос о том, существует ли дипломатический или административный путь для преодоления вето Венгрии на использование многомиллиардных межгосударственных взносов в рамках ЕФМ, из-за чего страдает не только Украина, но и страны-члены, которые не могут получить компенсации за уже предоставленную. Украине военная помощь.

В том, что касается Европейского фонда мира, вы знаете, я отчаялся, что он может быть разблокирован. Уже больше года нас просят оказать давление, найти решение, сделать другие вещи… Но в эти дни это стыд. Только стыд. И не потому, что мы не можем предоставить военную помощь для Украины. А еще потому, что эти деньги должны быть оплачены странам-членам, которые уже предоставили Украине эту военную помощь, и Украина ее получила. Эти страны-члены не получили компенсации за то, что сделали в прошлом. Поэтому у них есть немного стимулов, чтобы делать это в будущем.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности

Так что я не знаю, как это решить. Но на сегодняшний день я квалифицирую это как позорную ситуацию.

В начале августа Украина получит первый транш от замороженных активов РФ

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель объявил, что ЕС направит первый транш от замороженных активов России на закупку оружия для Украины в начале августа.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе 22 июля.

Боррель на заседании "уведомил министров о прогрессе относительно первого транша в 1,4 миллиарда евро".

Он, "как ожидается, будет перечислен в начале августа — на следующей неделе", уточнил топдипломат ЕС. Ранее он говорил, что денежные средства будут перечислены в июле.

По его словам, эти средства будут направлены на закупку приоритетного военного оборудования для Украины — средств противовоздушной обороны, артиллерийских снарядов и вооружений в украинской промышленности.

То есть, мы не просто будем оказывать военную поддержку Украине, но и изнутри самой Украины. Что, конечно, является самым логичным и эффективным путем, по которому мы можем пойти.

Напомним, Евросоюз в июне согласовал использование части сверхдоходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Решения одобрили несмотря на сопротивление Венгрии.

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