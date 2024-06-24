Боррель анонсировал предоставление Украине 1 млрд евро военной помощи

Руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС, встретившиеся сегодня в Люксембурге, согласовали правовые нормы по использованию чрезвычайных доходов от начислений на заблокированные в Европе российские активы в интересах обороны Украины, поэтому первым взносом в объеме 1,4 млрд евро Украина сможет воспользоваться в следующем месяце и получить помощь еще на миллиард евро до конца текущего года.
Главные тезисы
- Руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС согласовали предоставление Украине 1 млрд евро военной помощи.
- Помощь будет использована для закупки противовоздушных систем, боеприпасов и поддержки украинской промышленности.
- Венгрия пыталась заблокировать платежи, но юридическая служба Совета ЕС утверждает, что это невозможно.
- Деньги направят на прямую закупку оружия и поддержку оборонной промышленности Украины.
- Обещание помощи Украине будет обсуждаться на следующем Европейском совете, где решат вопрос о Европейском фонде мира на общую сумму около 6 млрд евро.
Украина получит еще 1 млрд евро военной помощи — Боррель
Об этом 24 июня в Люксембурге на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.
Он отметил, что военная поддержка для Украины остается сегодня наиболее важным вопросом для стран-членов в очень практическом измерении. Украина остро требует больше средств противовоздушной защиты, больше боеприпасов и поддержки в развитии собственной оборонной промышленности.
В эти выходные Харьков снова пострадал от воздушных атак, погибли люди, получила повреждения инфраструктура и социальные объекты. Путин продолжает атаковать, прицеливая, главным образом, энергетическую инфраструктуру. Очевидно, что Путин хочет доказать уязвимость Украины. А мы должны доказать, что мы намерены поддерживать Украину.
Он отметил, что при том, что европейские министры сегодня смогли согласовать правила использования поступлений от замороженных российских активов, им не удалось продвинуться в использовании других платежей в рамках Европейского фонда мира, предназначенных для военной поддержки Украины, на общую сумму около 6 млрд евро. позиции «одной страны».
Он отметил, что один из таких методов был применен при принятии решения об использовании поступлений от замороженных российских активов, которые должны поступить в Европейский фонд мира с последующим использованием в интересах обороны Украины.
Доходы от активов РФ направят на оружие для Украины
Как отмечается, деньги направляются в Украину через Фонд помощи Украине (UAF), но платежи до сих пор блокировались Венгрией.
Сейчас юридическая служба Совета ЕС утверждает, что Будапешт не может остановить эти платежи, ведь воздержался во время голосования в начале этого года за создание Фонда. Причиной, разрешающей обходной путь, является то, что средства не поступают от налогоплательщиков ЕС, заявили чиновники.
Деньги пойдут не на возмещение, как это обычно происходит в случае с ВСУ, а на прямую закупку оружия, в частности, боеприпасов и систем противовоздушной обороны. Четверть суммы уйдет на покупки у украинской промышленности.
У стран было время до 11:00, чтобы высказать свое мнение, и ни одна из них не проголосовала против, согласно внутреннему сообщению Совета ЕС. Решение не нуждалось в единодушии, а это значит, что Венгрия не могла его заблокировать.
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