Боррель анонсировал предоставление Украине 1 млрд евро военной помощи

Руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС, встретившиеся сегодня в Люксембурге, согласовали правовые нормы по использованию чрезвычайных доходов от начислений на заблокированные в Европе российские активы в интересах обороны Украины, поэтому первым взносом в объеме 1,4 млрд евро Украина сможет воспользоваться в следующем месяце и получить помощь еще на миллиард евро до конца текущего года.

Украина получит еще 1 млрд евро военной помощи — Боррель

Об этом 24 июня в Люксембурге на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Чрезвычайная прибыль с начислений на замороженные в Европе российские активы — но не активы сами по себе — будут использованы как можно скорее в пользу Украины. 1,4 млрд евро будут доступны в течение следующего месяца, и еще один миллиард — до конца года. Это будет направлено в Украину с целью достижения трех целей: поставок средств ПВО, боеприпасов и поддержки украинской промышленности. Жозеп Боррель Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Он отметил, что военная поддержка для Украины остается сегодня наиболее важным вопросом для стран-членов в очень практическом измерении. Украина остро требует больше средств противовоздушной защиты, больше боеприпасов и поддержки в развитии собственной оборонной промышленности.

В эти выходные Харьков снова пострадал от воздушных атак, погибли люди, получила повреждения инфраструктура и социальные объекты. Путин продолжает атаковать, прицеливая, главным образом, энергетическую инфраструктуру. Очевидно, что Путин хочет доказать уязвимость Украины. А мы должны доказать, что мы намерены поддерживать Украину.

Он отметил, что при том, что европейские министры сегодня смогли согласовать правила использования поступлений от замороженных российских активов, им не удалось продвинуться в использовании других платежей в рамках Европейского фонда мира, предназначенных для военной поддержки Украины, на общую сумму около 6 млрд евро. позиции «одной страны».

Так случилось, что мы вышли из этого Совета ЕС точно с тем результатом, с которым прибыли, относительно состояния семи правовых актов, необходимых для разблокирования Европейского фонда мира. У нас все еще есть одна страна, которая блокирует использование около 6 млрд евро. Сейчас мы работаем над путями преодоления и обхода этих структурных осложнений, которые мы имеем уже в течение полутора лет. Поделиться

Он отметил, что один из таких методов был применен при принятии решения об использовании поступлений от замороженных российских активов, которые должны поступить в Европейский фонд мира с последующим использованием в интересах обороны Украины.

Мы понимаем, что, с правовой точки зрения, если одна страна-член не участвовала в решениях хода использования этих (поступлений от) российских активов, она не имеет права участвовать или решать, на какие цели они будут направлены. Так что эта работа сейчас ускорится, без того, чтобы иметь такую блокировку. Но мы все еще должны принять решение по Европейскому фонду мира. Лидеры будут обсуждать это во время следующего Европейского совета. Поделиться

Доходы от активов РФ направят на оружие для Украины

Как отмечается, деньги направляются в Украину через Фонд помощи Украине (UAF), но платежи до сих пор блокировались Венгрией.

Сейчас юридическая служба Совета ЕС утверждает, что Будапешт не может остановить эти платежи, ведь воздержался во время голосования в начале этого года за создание Фонда. Причиной, разрешающей обходной путь, является то, что средства не поступают от налогоплательщиков ЕС, заявили чиновники.

Деньги пойдут не на возмещение, как это обычно происходит в случае с ВСУ, а на прямую закупку оружия, в частности, боеприпасов и систем противовоздушной обороны. Четверть суммы уйдет на покупки у украинской промышленности.